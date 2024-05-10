美洛克維爾市訂台灣傳統週 肯定台美人貢獻

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（中央社台北10日電）美國馬里蘭州蒙哥馬利郡洛克維爾市市政府及市議會近期宣告每年的5月12日至19日為台美人傳統週，以肯定來自台灣的移民對美國社會的貢獻。曾任僑委會國際青年親善大使的唐若琳代表接受宣言。

洛克維爾市（Rockville）的宣言指出，在美國定居的台裔移民已超過50萬，鄰近華府的洛克維爾市是台美人主要的居住地之一。台美人對促進美國社會多元繁榮有重要貢獻，有諾貝爾獎得主，在藝術、學術、人權、商業領域也有傑出表現。

洛克維爾市市議員瓦勒瑞（Marissa Valeri）8日指出，選擇到美國的移民不斷為美國帶入豐富的文化，這些資產逐漸成為美國共享文化和社會的一部分。

華府台灣學校應屆畢業生唐若琳代表台美人社群接受宣言，她是僑委會2022年的「國際青年親善大使」，也是今年櫻花公主活動的台灣代表。櫻花公主是美國自1948年起舉辦的年度文化教育與交流活動，著重表揚年輕女性的個人成就及對社會的貢獻。

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唐若琳表示，這份宣言不僅象徵台美人對洛克維爾市的貢獻獲得認可，也加強洛克維爾市與台灣宜蘭縣的姐妹市連結。台美人為洛克維爾市帶來獨特的文化氣息，體現台灣和美國共同堅持的民主、自由和人權價值觀。

僑委會指出，長久以來洛克維爾市的台美社區僑民一直致力於推動文化活動，例如一年一度的珍珠奶茶節、元宵燈會等，展現台灣文化的創意和多樣性。（編輯：周永捷）1130510