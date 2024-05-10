藍海集團董事長李陳妙音吸金逾5億 雄檢聲押獲准

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）藍海地產集團涉非法吸金5億多元，董事長李陳妙音逃到泰國遭通緝，昨天遣返回台，解送高雄地檢署歸案。檢方今天以有逃亡、串證之虞聲押，法官下午裁定羈押禁見，可抗告。

高雄地方法院說明，法官訊問被告後，李陳妙音雖否認犯行，但依同案被告證述等證據，足認涉嫌非法吸金嫌疑重大，且其先前曾出境後滯留國外，就算知道受追查仍未返國，這次才經引渡回國，有足夠理由認為有逃亡之虞。

此外，李陳妙音所述與同案被告證述情節有所出入，有勾串證人之虞，且所犯為最輕本刑7年以上重罪，法官依刑事訴訟法第101條第1項第3款規定裁定羈押、禁見，可抗告。

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檢調調查，李陳妙音和丈夫李長安規劃湄南灣景酒店會所投資案，自2016年10月至2018年10月間招攬88人投資，不法吸金約6億800萬元泰銖（約新台幣5億3500萬元）。

李陳妙音與李長安夫婦在2019年逃到泰國，檢方2021年通緝2人，調查局將2人列為「外逃通緝要犯」名單；全案在調查局駐泰國法務秘書協調、台泰合作下，李陳妙音3月26日在泰國遭逮，昨天遣返回台，她抵達機場後面對媒體不發一語，後續由調查局高雄市調查處解送高雄地檢署歸案。（編輯：謝雅竹）1130510