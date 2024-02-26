2024年公建經費直逼7800億 國發會拚達成率95%

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）政府加大投入公共建設力道，今年整體公共建設經費接近新台幣7800億元，創近17年新高，國發會今天指出，已請各部會以95%的經費達成率為目標，努力推展公共建設。

國發會今天召開第118次委員會議，會中由國發會報告113年整體公共建設計畫推動情形，並就內政部提報「公共服務據點整備—公有危險建築補強重建」，行政院交議、農業部陳報「農村再生第四期實施計畫（113至116年度）」草案，以及行政院交議、農業部陳報「農田水利跨域整合永續發展計畫（114至117年度）」等案進行討論。

國發會表示，政府持續加大投入公共建設經費量能，逐步推展實質建設，今年整體公共建設經費接近7800億元，創近17年新高，考量經費規模龐大，維持過往經費達成率就已相當有挑戰性，國發會請各部會依95%經費達成率為目標，以及衡量過去4年機關各自的年度經費執行實績，研訂今年各月經費達成率目標，據以加強管控執行。

國發會主委龔明鑫會中表示，今年許多重要建設已排定通車、營運啟用、接受調度及商轉，這些都是具有實質效益的里程碑，各部會應積極督導、加強管控設施啟用前相關準備作業，並就加強管控動工前相關準備工作，包含工程細部設計及招標訂約、用地取得、建照申請等前置作業，讓後續建設進度更順暢。

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龔明鑫指出，今年公共建設經費近半是基金預算，其中多數為穩定供電建設方案等台電公司計畫，有助於推展能源轉型及穩定電力供應，已請經濟部督導台電公司落實推動各類能源轉型達標路徑，加速達成淨零轉型願景。

龔明鑫並提醒，相關部會也應依2050淨零排放長期須達成目標，訂定分年或階段性關鍵績效指標，藉由政策引導作用及定期檢討達成情形，逐步展現淨零轉型的具體執行成果及減碳效益。（編輯：翟思嘉）1130226