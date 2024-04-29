新北市圖5/1系列活動 邀勞工心靈紓壓放輕鬆

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市立圖書館今天表示，5月1日是勞動節，特別在多所分館舉辦系列活動，讓勞工享受閱讀時光等體驗，勞工若到蘆洲長安分館借10本書可免費享按摩體驗，讓勞工紓壓放輕鬆。

新北市圖發布新聞稿指出，現代人生活壓力大，閱讀是療癒與釋放壓力方式之一，為了讓平日辛苦的勞工可以有更多元紓壓管道，圖書館在5月特別規劃系列勞工專屬的心靈紓壓閱讀活動。

市圖表示，汐止分館5月1日舉辦「勞工FUN輕鬆」活動，提供「3D列印筆手工創作」與「雷射雕刻新體驗」，邀民眾一起當Maker（創客），體驗數位創造的樂趣。

另外，汐止分館在5月整個月舉辦「老闆沒告訴你的事」經濟書展，將展出職場生涯相關主題書籍，讓勞工透過閱讀強化自我，提升職場力。

市圖指出，蘆洲長安分館與勞工局合作，邀勞工「到圖書館桑一下」，勞動節當天，只要到蘆洲長安分館借10本書，即可免費享按摩體驗服務；土城分館5月1日有物理治療師免費指導勞工筋骨肌肉痠痛的舒緩與自療方式，勞工出示借書證即可諮詢。

三重南區分館5月1日至5月5日推出「時代的聲音黑膠展」，以及5月5日「自然之聲」療癒系音樂會，將帶領勞工一起跟著樂音漫遊大自然，安頓身心。

市圖指出，樹林分館5月1日至5月29日「EASYART勞工藝術家書法聯展」，透過書藝創作交流與分享生活經驗，觀賞書墨藝術之美。（編輯：戴光育）1130429