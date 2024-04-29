布林肯指中國試圖影響美國大選 北京：勿捕風捉影

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（中央社台北29日電）美國國務卿布林肯日前表示，美方已見到中國試圖「影響並可以說是干預」即將於11月舉行的美國總統大選。中國外交部今天以「從來沒興趣」反駁布林肯，並說「美方不要疑神疑鬼、捕風捉影」。

綜合陸媒報導，中國外交部發言人林劍下午在例行記者會針對布林肯的說法回應指出，不干涉內政是中國外交基本原則之一。美國大選是美國的內部事務，中方從來沒有興趣，也不會以任何方式干預。

他並表示「我們堅決反對任何人出於選舉目的，拿中國說事、損害中國利益」，還說「美方不要疑神疑鬼、捕風捉影，應當停止向中方潑髒水，轉移矛盾、甩鍋推責，多做有利於中美關係穩定和兩國人民利益的事」。

布林肯（Antony Blinken）24至26日對中國進行任內第二次的訪問，期間與中國國家主席習近平、外交部長王毅見面、會談。

布林肯結束3天訪中行程時接受美國有線電視新聞網（CNN）國安記者艾伍德（Kylie Atwood）專訪，做了上述表示。布林肯訪中期間拜會了國家主席習近平等中國高層，討論美國科技控制以及北京支援莫斯科等具爭議性議題。

布林肯指出，他重申了美國總統拜登去年11月在舊金山峰會中告訴習近平的訊息，也就是不要干預2024年美國總統大選。當時習近平矢言中國不會這麼做。

被詢及中國是否違背了習近平對拜登的承諾時，布林肯回答「總的說來，我們已見到中國試圖影響並可以說是干預的證據，我們希望確保盡快中斷這種情形」。（編輯：周慧盈/邱國強）1130429