勞工上班族近2成吸菸 職場二手菸暴露不降反升

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（中央社記者陳婕翎台北29日電）五一勞動節將至，勞工上班族菸害問題比想像嚴重，10個勞工近2人會抽菸，國健署調查更發現，禁菸場所的室內職場二手菸暴露率不降反升，直逼3成，職場菸害問題仍存在。

衛生福利部國民健康署吸菸行為調查結果顯示，台灣18歲以上工作者吸菸率由民國109年17.6%升至111年19.7%，男性工作者吸菸率從109年26.9%攀升到111年30%，女性工作者吸菸率自109年4.2%增加至111年4.6%；室內職場二手菸暴露率也從109年22.1%上升到111年28.1%。

早從98年1月11日起，3人以上共用室內工作場所全面禁菸，違者可能挨罰新台幣1萬元。國健署菸害防制組長羅素英告訴中央社記者，即使室內職場不得抽菸行之有年，但上班族抱怨工作場所聞到菸味或看到同事光明正大在面前抽菸，仍時有所聞，較常見地點如公司陽台或洗手間等。

面對室內職場抽菸行為，不抽菸的上班族有時礙於同事情誼或上下級關係，只能敢怒不敢言，但羅素英說，依舊有不少正義感十足的民眾透過0800-531531檢舉服務免付費專線，保障自身與其他同事不受二手菸危害，「確實有接獲過，後續都由地方衛生單位加強稽查」。

國健署今天透過新聞稿提醒，美國國家職業安全衛生研究所指出，吸菸仍是造成工作者健康危害的重要因素，除了個人吸菸或接觸到二手菸的風險外，吸菸還會增加職業病發生的可能性，甚至擴大職業病的嚴重程度，如同時吸菸加上工作常接觸石棉，將導致罹患肺癌的風險增加。

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國健署提醒，吸菸者在工作中菸癮發作，容易促使注意力下降，這時候多半會放下手邊工作去吸菸，除了影響生產力以外，殘留附著在身上、衣服上的尼古丁等有害物質，影響不吸菸者的健康，即使接觸二手菸時間很短，也會導致冠狀動脈心臟病、中風、肺癌等其他疾病。

羅素英表示，國健署提供職場戒菸服務，一般企業及公司行號，都可透過各縣市衛生局或戒菸服務特約機構申請戒菸門診直接到公司駐診服務，或申請免費戒菸班，藉由一系列戒菸課程，協助員工們戒菸。想戒菸的民眾也可至全台戒菸服務特約機構，由專業醫事人員提供適合戒菸服務。（編輯：管中維）1130429