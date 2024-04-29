新北搜救犬木蘭病逝 領犬員淚成瀑布：永遠為你感動驕傲

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市消防局搜救犬「木蘭」從初級到高級認證都一一過關，參加多次救難任務，但卻難敵病魔，日前癌逝讓打火兄弟也不禁唏噓難過，領犬員賴冠潔更是「眼淚變成了瀑布」。

花蓮強震，許多搜救犬在險惡環境中穿梭，不畏落石等危險，讓人們在新聞報導中看到牠們的勇敢與努力，而曾出生入死的搜救犬木蘭Mulan卻已解除任務了。

木蘭2018年出生不到半年就到了新北市消防局受訓擔任搜救犬，而牠幸運遇上了愛狗成痴的領犬員賴冠潔，她們就共同為了國際搜救犬組織IRO瓦礫堆搜索搜救犬認證，一起前進。

一人一犬相互信任，展現了人犬間信任，一路過關獲瓦礫堆高級認證，並創下新北市消防局搜救犬從初級至高級認證皆100%通過紀錄。

新北市消防局搜救犬「木蘭」（左）因確診惡性肥大細胞瘤病逝，曾在多次災難中出生入死執行任務的英勇身影已無法再見。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日

也因此，從山難、列車翻覆到地震等災害，都可以看到領犬員牽著搜救犬救災身影，希望儘速找到生還者，與天爭命，因此，細數過去參與重大勤務，包括2017年蝶戀花遊覽車翻車事故、2018年花蓮大地震、2021年虎豹潭事故、2023年卡努颱風南投仁愛鄉土石流。

只是，木蘭2022年6月發現胸部有硬塊 ，經手術切除後做病理切片，該腫塊為皮膚肥大細胞瘤，已是第2期癌症且有區域淋巴結轉移，木蘭在消防局不放棄下，積極治療，但去年惡化，開刀手術住院治療，今年4月24日病逝。

由於木蘭死前的2個月因癌細胞有侵蝕到神經系統及呼吸系統跡象，四肢無法自由行動，4月時，癌細胞已往胸腺神經與些許胰臟蔓延，但領犬員們仍為牠準備了行動輔具以及拍下互動不易的影片，彙整成牠燃燒生命般走馬燈的一生。

而木蘭病逝貼文迅速在打火兄弟的臉書Facebook散播著，留言字句中充滿了唏噓，有人說「捨不得啊，都還記得他奔跑的模樣，哭哭」。

「反覆看著這支幸福洋溢的影片，含著淚，也帶著笑。木蘭無疑是幸運的，因為她遇見了冠潔最佳拍擋」「木蘭結束任務了，沒病痛了」。

賴冠潔在臉書貼文，木蘭被癌症惡整了好幾個月「慢慢的無法站立，慢慢的無法行走，慢慢的無法抬頭，連最後一支能撥動奴才起床的左腳也慢慢的…」。

「而你選擇在我們連假的第1天，緩緩安詳地離去了」「沒有發生任何恐怖的病徵，但卻非常突然，感到欣慰的同時，眼淚就變成了瀑布」。

她說，「謝謝讓我遇見你的老天爺，讓妳成為我生命中第1隻搜救犬」「妳用短短不到6年的時間，重新定義了木蘭這兩個字，認真、果敢、不屈不撓、非常厲害的搜救犬、真實的英雄、生命鬥士，何其有幸，與你相遇，永遠為你感動驕傲」。（編輯：方沛清）1130429

新北市消防局搜救犬「木蘭」罹癌病逝，牠和領犬員賴冠潔（左）感情很好，是救災前線最佳拍檔。賴冠潔感性透過臉書表示，「謝謝讓我遇見你的老天爺，讓妳成為我生命中第1隻搜救犬」。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日

拉布拉多犬「木蘭」在2018年出生，不到半年就到了新北市消防局受訓擔任搜救犬，而牠幸運遇上了愛狗成痴的領犬員賴冠潔，共同努力前進，如今「木蘭」因罹癌病逝，提前解除了任務。圖為「木蘭」開心在草地奔跑的模樣（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日