更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北搜救犬木蘭病逝 領犬員淚成瀑布：永遠為你感動驕傲

2024/4/29 19:52（4/29 21:14 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市消防局搜救犬木蘭（圖）從初級到高級搜救犬認證都一一過關，也曾參與多次救難任務，但不到6歲的牠日前卻難敵病魔癌逝，讓打火兄弟也不禁唏噓難過。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
新北市消防局搜救犬木蘭（圖）從初級到高級搜救犬認證都一一過關，也曾參與多次救難任務，但不到6歲的牠日前卻難敵病魔癌逝，讓打火兄弟也不禁唏噓難過。（消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市消防局搜救犬「木蘭」從初級到高級認證都一一過關，參加多次救難任務，但卻難敵病魔，日前癌逝讓打火兄弟也不禁唏噓難過，領犬員賴冠潔更是「眼淚變成了瀑布」。

花蓮強震，許多搜救犬在險惡環境中穿梭，不畏落石等危險，讓人們在新聞報導中看到牠們的勇敢與努力，而曾出生入死的搜救犬木蘭Mulan卻已解除任務了。

木蘭2018年出生不到半年就到了新北市消防局受訓擔任搜救犬，而牠幸運遇上了愛狗成痴的領犬員賴冠潔，她們就共同為了國際搜救犬組織IRO瓦礫堆搜索搜救犬認證，一起前進。

一人一犬相互信任，展現了人犬間信任，一路過關獲瓦礫堆高級認證，並創下新北市消防局搜救犬從初級至高級認證皆100%通過紀錄。

新北市消防局搜救犬「木蘭」（左）因確診惡性肥大細胞瘤病逝，曾在多次災難中出生入死執行任務的英勇身影已無法再見。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
新北市消防局搜救犬「木蘭」（左）因確診惡性肥大細胞瘤病逝，曾在多次災難中出生入死執行任務的英勇身影已無法再見。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日

也因此，從山難、列車翻覆到地震等災害，都可以看到領犬員牽著搜救犬救災身影，希望儘速找到生還者，與天爭命，因此，細數過去參與重大勤務，包括2017年蝶戀花遊覽車翻車事故、2018年花蓮大地震、2021年虎豹潭事故、2023年卡努颱風南投仁愛鄉土石流。

只是，木蘭2022年6月發現胸部有硬塊 ，經手術切除後做病理切片，該腫塊為皮膚肥大細胞瘤，已是第2期癌症且有區域淋巴結轉移，木蘭在消防局不放棄下，積極治療，但去年惡化，開刀手術住院治療，今年4月24日病逝。

由於木蘭死前的2個月因癌細胞有侵蝕到神經系統及呼吸系統跡象，四肢無法自由行動，4月時，癌細胞已往胸腺神經與些許胰臟蔓延，但領犬員們仍為牠準備了行動輔具以及拍下互動不易的影片，彙整成牠燃燒生命般走馬燈的一生。

而木蘭病逝貼文迅速在打火兄弟的臉書Facebook散播著，留言字句中充滿了唏噓，有人說「捨不得啊，都還記得他奔跑的模樣，哭哭」。

「反覆看著這支幸福洋溢的影片，含著淚，也帶著笑。木蘭無疑是幸運的，因為她遇見了冠潔最佳拍擋」「木蘭結束任務了，沒病痛了」。

賴冠潔在臉書貼文，木蘭被癌症惡整了好幾個月「慢慢的無法站立，慢慢的無法行走，慢慢的無法抬頭，連最後一支能撥動奴才起床的左腳也慢慢的…」。

「而你選擇在我們連假的第1天，緩緩安詳地離去了」「沒有發生任何恐怖的病徵，但卻非常突然，感到欣慰的同時，眼淚就變成了瀑布」。

她說，「謝謝讓我遇見你的老天爺，讓妳成為我生命中第1隻搜救犬」「妳用短短不到6年的時間，重新定義了木蘭這兩個字，認真、果敢、不屈不撓、非常厲害的搜救犬、真實的英雄、生命鬥士，何其有幸，與你相遇，永遠為你感動驕傲」。（編輯：方沛清）1130429

新北市消防局搜救犬「木蘭」罹癌病逝，牠和領犬員賴冠潔（左）感情很好，是救災前線最佳拍檔。賴冠潔感性透過臉書表示，「謝謝讓我遇見你的老天爺，讓妳成為我生命中第1隻搜救犬」。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
新北市消防局搜救犬「木蘭」罹癌病逝，牠和領犬員賴冠潔（左）感情很好，是救災前線最佳拍檔。賴冠潔感性透過臉書表示，「謝謝讓我遇見你的老天爺，讓妳成為我生命中第1隻搜救犬」。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
拉布拉多犬「木蘭」在2018年出生，不到半年就到了新北市消防局受訓擔任搜救犬，而牠幸運遇上了愛狗成痴的領犬員賴冠潔，共同努力前進，如今「木蘭」因罹癌病逝，提前解除了任務。圖為「木蘭」開心在草地奔跑的模樣（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
拉布拉多犬「木蘭」在2018年出生，不到半年就到了新北市消防局受訓擔任搜救犬，而牠幸運遇上了愛狗成痴的領犬員賴冠潔，共同努力前進，如今「木蘭」因罹癌病逝，提前解除了任務。圖為「木蘭」開心在草地奔跑的模樣（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
新北市消防局搜救犬「木蘭」曾參與多次救難任務，但在2022年間確診離癌，至今年4月仍不敵病魔離世，讓領犬員賴冠潔感傷表示，「眼淚變成了瀑布」。圖為「木蘭」從門門後探出頭的可愛模樣。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
新北市消防局搜救犬「木蘭」曾參與多次救難任務，但在2022年間確診離癌，至今年4月仍不敵病魔離世，讓領犬員賴冠潔感傷表示，「眼淚變成了瀑布」。圖為「木蘭」從門門後探出頭的可愛模樣。（新北市消防局提供）中央社記者王鴻國傳真 113年4月29日
#新北市消防局
#卡努颱風
#搜救犬
延伸閱讀
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁搜救犬Roger砂卡礑步道尋獲罹難者 太活潑不適合緝毒轉職立功高砂犬Jaguar不畏縮不怕生 有望成首隻純土狗警犬台灣首隻電子產品偵測犬掛國旗在美完成受訓 手機硬碟都聞得到
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.100