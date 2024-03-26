中國面臨經濟下行壓力 底層民眾困境掙扎

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（中央社記者呂佳蓉北京26日電）疫情管控結束後，儘管官方宣稱，中國經濟回升向好的基本面沒有改變，但底層中國民眾仍在經濟下行的困境中掙扎，整體社會氛圍瀰漫著「躺平」與「淡然」。

中國經濟結構出現變化，數據上是揮別雙位數成長，疫情結束後信心不足，房地產市場爆發危機，消費動能拉不動，以及各種的監管政策，令經濟發展雪上加霜，大環境劇烈地影響小人物。

在招聘市場，可以看到各年齡層的面孔，有大有小，細看各家的招聘資訊的薪水待遇，大約落在人民幣4000至8000元不等（下同，約新台幣1.76萬至3.5萬元），在北京的「天子腳下」難以生存。

也因此，有參加招聘的年輕人聽聞記者詢問，「官方說失業率正在放緩？」，年輕人「噗呲一笑」，儘管不願受訪，但他已作出回應。還有人以為記者還知道其他招聘市場，反而詢問就業資訊。

有一名本是做外賣小哥（送外賣者）的面試者在被一陣「招呼」後，坐下了解一家教培機構的工作內容與薪資待遇。當人資告訴他待遇薪水為4000元時，外賣小哥的回應是瞪大著雙眼說：「這麼少！」

除此之外，從去年開始，中國就出現中壯年失業潮改開計程車、網約車的現狀。從招聘市場搭車，好奇詢問司機對於眼下經濟下行的看法。

司機是很年輕的，現年30歲，本業是攝影。他感嘆地說，「現在有活幹就不錯了！」

他去年聽聞做司機能賺錢，便租車來開，但開了一段時間後的心得是，「車比單多」。有次一天跑13個小時，扣掉所有只剩300元，還要為車子充電、負擔吃住，老家河北還有妻子與2歲的小孩要養。

他說，「太熬了」。

那一趟的車程「唉聲」不少，這可能也是中國民間底層的普遍心聲。（編輯：吳柏緯）1130326