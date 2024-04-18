高砂犬Jaguar不畏縮不怕生 有望成首隻純土狗警犬

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（中央社記者楊侃儒新北18日電）新北市警犬隊首度運用台灣高砂犬Jaguar擔任警犬，發現牠不畏縮、不怕生、不怕聲響，表現穩定，目前訓練中，若成功結訓將成為全台首隻「純土狗警犬」，協助警方執勤任務。

新北市政府警察局刑事警察大隊警犬隊長馬清基告訴中央社記者，這是台灣警犬隊第1個首先運用高砂犬作為偵爆犬訓練的嘗試。

他表示，9個月大的公犬Jaguar每個月接受訓練，如果訓練成功、表現也穩定，在牠1歲半到2歲時便能出任務，成為全台首隻「純土狗警犬」。

馬清基表示，一直想用台灣原生犬隻來訓練，剛好有機會遇到同仁朋友養的高砂犬生育，經過觀察帶回1隻回到中心試訓。訓練至今Jaguar各方面表現超乎想像優異，一點都不輸給狼犬、拉不拉多犬。

他說，Jaguar現在學習找出黑火藥與C4火藥（俗稱塑膠炸彈），尋找火藥過程中都非常精準到位。

馬清基說，台灣沒有訓練高砂犬前例可參考，這次訓練過程發現Jaguar不畏縮、不怕生、不怕聲響，既敏捷有企圖心，穩定度也高，Jaguar的表現也讓大家對台灣原生種土狗刮目相看。（編輯：龍柏安）1130418