警示意味濃 中國電影「澎湖海戰」今年將開拍

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（中央社台北28日電）中國電影「澎湖海戰」講述清朝皇帝康熙派遣施琅攻打鄭成功一事，從電影概念亮相後至今3年尚未開拍。不過日前傳出電影官方微博在5月20日發布新版海報印上「統一台灣」字樣，並宣布將於今年開拍，警示意味濃厚。

綜合中國媒體報導，中國2021年曾大力宣傳將製作電影「澎湖海戰」，描述清朝皇帝康熙派遣施琅攻打鄭成功一事，並形容鄭成功集團為心懷分疆裂土分子，康熙派遣施琅決戰澎湖，為國家統一立下汗馬功勞，但電影進度始終停留在籌備階段。

不過近期傳出，總統賴清德520就職之際，該電影官方微博帳號發布「以史為鑑」版海報，印下「康熙二十二年，施琅率福建水師，統一台灣」等字樣，並宣布將於2024年內開拍。

據澎湃新聞報導，該部電影將在「無錫國家數字電影產業園」開機。

中國媒體報導，該電影由江蘇星皓電影有限公司出品，並由香港知名導演鄭保瑞製作。不過電影的編劇似乎遭換角，微博網友發現2021年版本的海報編劇由李馮、劉三蘇擔任，但日前公布的新版海報編劇由杜家毅出任。

報導表示，此部電影將囊括老中青三代演員，並將極力呈現兩軍對壘的緊張感和戰火紛飛的壓迫感。

該片最早在2021年中國「全國院線國產影片推介會」上首次公開，被中國中宣部國家電影局列為重點項目。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130528