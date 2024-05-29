國中生失經濟支柱餓肚子討食 中市警伸援手

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（中央社記者蘇木春台中29日電）台中警方日前接獲報案稱，1名國中少年跟著廟會遶境需要協助，員警到場得知與少年相依為命的外婆因案入獄，他只能在外討食，還餓著肚子參加國中會考，員警聯繫社會局協助。

台中市警察局第三分局今天表示，東區分駐所員警18日晚間9時許巡邏時，獲報東區自由路三段與進德路口有1名少年需要協助。

警方到場時，報案的廟會陣頭向警方表示，他們發現有名陌生少年一路跟著他們的遶境隊伍，開口詢問對方怎麼還不回家，得知他無家可歸又三餐不繼，便幫他報案尋求警方協助。

經員警關心，得知14歲少年阿信（化名）身世坎坷，他向警方說，從有記憶就從未見過父親，母親也是鮮少見到，一直以來都和外婆相依為命，但幾天前外婆因案服刑，家中頓失經濟支柱，唯一的手機又損壞，無法向偶爾會來探訪的社工求援。

阿信近日肚子餓到受不了時，就向路人討食，有一餐沒一餐過了好幾天。員警聽聞後相當不捨，趕緊問他當天有無進食，得知當天的午餐竟是阿信自16日以來的第1餐，便立即帶他到附近便利商店，自掏腰包買晚餐。

員警將阿信帶回到派出所，等待社工前來，周姓警員發現阿信是自己同一所國中的學弟，而阿信雖然目前休學，仍將老師「一定要參加國中會考」的叮嚀記在心裡，因此當天就算餓著肚子，也徒步到考場參加會考。

台中市社會局社工人員到派出所了解狀況，並協助阿信找到暫時安置處所繼續學業，阿信卻開口向員警請求，先帶他返家拿取准考證，才不會錯過隔天的會考。

周姓警員拍拍阿信的肩膀，鼓勵他雖然不能決定自己的出身，但可以自己選擇人生，希望他在逆境中更加堅強及成長，後續由社會局接續協助。（編輯：郭諭儒）1130529