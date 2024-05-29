國中生自稱失經濟支柱討食 中市府連結資源關懷

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中29日電）台中警方日前獲報，1名國中少年自稱相依為命的外婆因案入獄，他只能在外討食，需外界協助。台中市政府今天表示，少年是社會局照顧個案，後續將連結資源持續關懷。

台中市政府今天透過文字稿表示，少年為社會局自民國110年服務至今的個案，從小由外祖母監護，外祖母因案入獄後由其他親屬照顧，平時就讀中途寄宿學校，案發當時為週末返家，並無外界所言「三餐不繼或向人討食」的情形。

中市府說明，社會局社工協助少年取得福利身分，每月生活補助新台幣8000多元，5月18日警方接獲通報當天為少年週末返家日，因覺得陣頭活動有趣於是跟著遶境隊伍，並非無處可去。由於少年已畢業，社會局目前協助少年暫時安置於兒少住宿機構，接受妥適照顧，也會依國中會考成績，安排繼續升學，連結資源持續關懷。

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台中市警察局第三分局今天表示，東區分駐所員警18日晚間9時許巡邏時，獲報東區自由路三段與進德路口有1名少年需要協助。警方到場時，報案的廟會陣頭向警方表示，他們發現有名陌生少年一路跟著他們的遶境隊伍，得知他無家可歸又三餐不繼，便報案尋求警方協助。

14歲少年阿信（化名）向警方說，他一直以來都和外婆相依為命，但幾天前外婆因案服刑，家中頓失經濟支柱，唯一的手機又損壞，無法向偶爾會來探訪的社工求援，近日肚子餓到受不了時，就向路人討食，有一餐沒一餐過了好幾天。員警將阿信帶回到派出所，後續由社會局接續協助。（編輯：黃世雅）1130529