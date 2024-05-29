屏東永久屋使用範圍分不清 縣府地籍分割解決困境

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）莫拉克風災造成屏東山區部落受損嚴重，縣府設立8個永久屋基地、共1338戶，但使用15年卻出現使用範圍不清、難以擴建問題，屏東縣政府已研擬地籍分割計畫，盼解決問題。

屏東縣政府原民處今天赴議會進行「屏東縣永久屋基地地籍分割規劃期程」專案報告，原民處長陳美鈴指出，目前共有長治百合、禮納里、吾拉魯茲、新來義、新豐、舊高士、中間部、九棚等8個部落永久屋基地、共1338戶。

陳美鈴表示，莫拉克颱風迄今將滿15年，為協助災民盡速安居，在永久屋地籍並未分開下即興建永久屋，入住後衍生使用範圍不清，有些地點要擴建，而地上物又不是個人所有，也曾出現1張地籍有很多的家戶等問題。

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陳美鈴說，由於8個基地住宅類型不同，作業繁瑣，後續將進行法定空地分割、同張使用住宅進行地籍分割及使照分戶，由專業團隊進行先期規劃。

屏東縣議員杜仁勇表示，永久屋因為土地沒有分割容易發生爭執，「分不清楚，到底是你的還是我的」，後續還有繼承問題，認為土地先進行分割才能解決問題；縣議員林采穎說，永久屋沒有污水處理設施，排水也有問題，應該連同公共設施一併建設。（編輯：黃世雅）1130529