徐衍璞：國軍掌握美艦通過台海 支持穩定區域和平

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（中央社記者吳書緯台北9日電）美國海軍勃克級導向飛彈驅逐艦海西艦8日例行性通過台灣海峽。國防部副部長徐衍璞上將今天表示，國軍全程掌握美艦通過台灣海峽，狀況正常，國防部對於有利於區域和平穩定的各項行動，都給予支持。

美國海軍8日表示，第七艦隊所屬勃克級導向飛彈驅逐艦海西艦（USS Halsey DDG 97）例行性通過台灣海峽，海西艦航經依據國際法享有公海航行和飛越自由的台海海域，該艦通過的水道不屬於任何沿岸國家領海。

立法院外交及國防委員會今天繼續審查行政院函請審議「陸海空軍懲罰法修正草案」、「軍人權益事件處理法草案」等案。徐衍璞會前答覆媒體提問美軍是否選在520前通過台灣海峽一事指出，應該不是時機點的問題，美方已說明，這就是例行自由航行的一部份。

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至於前任美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）日前談及中國在520前後對台灣及金馬地區可能的侵擾行為，徐衍璞表示，國防部對台海周邊各項情勢，都能運用各項情監偵手段即時掌握，也會適時公布，如有特殊狀況，則採取相關預警；目前來講，台海周邊情勢穩定正常。

有關海軍陸戰隊66旅近期在屏東三軍聯訓基地實施聯勇操演，但據傳從以往兩天兩夜的測考規模，改為一天一夜，引發聯想與520就職典禮有關。徐衍璞表示，66實施聯勇操演與520沒有關係，66旅是按照年度訓練計畫以及進訓規模執行，沒有因520調整。（編輯：郭無患）1130509