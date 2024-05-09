台糖養豬場回填廢棄物弊案 南檢收押6人、4人交保

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（中央社記者張榮祥台南9日電）台糖養豬場人員與廠商涉嫌勾結，在養豬場區回填廢污泥及營建廢棄物等，南檢7日搜索開挖嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮大型養豬場，帶回17人，訊後聲押6人獲准、4人交保。

台南地檢署今天指出，檢方7日指揮廉政署南部地區調查組、環境部南區環境管理中心、嘉義縣政府環保局、嘉義縣警察局、彰化縣政府環保局、彰化縣警察局、保五總隊等專案小組逾90人，搜索台糖畜殖事業部旗下嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮大型養豬場等20處。

專案小組同時開挖養豬場區，發現回填堆置養豬廢水處理流程產出的廢污泥、營建廢棄物及棄置斃死豬等，廢污泥回填深度約2公尺至3公尺，土方散發出豬糞發酵腐敗臭味；南檢帶回11名被告（養豬場5名公務員、6名廠商）及6名證人偵訊。

南檢調查，台糖養豬場人員與廠商涉嫌勾結，1年來在養豬場區回填廢污泥及營建廢棄物等，初估不法獲利逾新台幣100萬元。

南檢訊後，認定養豬場4名公務員與2名廠商涉犯廢棄物清理法、貪污治罪條例等罪嫌，且有逃亡、串供、滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘養豬場1名公務員及3名廠商分別以5萬元至20萬元交保，1名廠商請回。（編輯：陳仁華）1130509