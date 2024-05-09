本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台糖養豬場回填廢棄物弊案 南檢收押6人、4人交保

2024/5/9 10:04（5/9 11:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台糖養豬場人員和廠商涉嫌勾結，在養豬場區回填廢污泥及營建廢棄物等，台南地檢署7日搜索開挖嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮大型養豬場。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月9日
台糖養豬場人員和廠商涉嫌勾結，在養豬場區回填廢污泥及營建廢棄物等，台南地檢署7日搜索開挖嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮大型養豬場。（台南地檢署提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年5月9日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南9日電）台糖養豬場人員與廠商涉嫌勾結，在養豬場區回填廢污泥及營建廢棄物等，南檢7日搜索開挖嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮大型養豬場，帶回17人，訊後聲押6人獲准、4人交保。

台南地檢署今天指出，檢方7日指揮廉政署南部地區調查組、環境部南區環境管理中心、嘉義縣政府環保局、嘉義縣警察局、彰化縣政府環保局、彰化縣警察局、保五總隊等專案小組逾90人，搜索台糖畜殖事業部旗下嘉義縣義竹鄉、彰化縣二林鎮大型養豬場等20處。

專案小組同時開挖養豬場區，發現回填堆置養豬廢水處理流程產出的廢污泥、營建廢棄物及棄置斃死豬等，廢污泥回填深度約2公尺至3公尺，土方散發出豬糞發酵腐敗臭味；南檢帶回11名被告（養豬場5名公務員、6名廠商）及6名證人偵訊。

南檢調查，台糖養豬場人員與廠商涉嫌勾結，1年來在養豬場區回填廢污泥及營建廢棄物等，初估不法獲利逾新台幣100萬元。

南檢訊後，認定養豬場4名公務員與2名廠商涉犯廢棄物清理法、貪污治罪條例等罪嫌，且有逃亡、串供、滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘養豬場1名公務員及3名廠商分別以5萬元至20萬元交保，1名廠商請回。（編輯：陳仁華）1130509

#台糖
#南檢
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.82
更多編輯台推薦新聞：