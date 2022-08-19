總統：台灣疫情已穩定 政府一起拚振興經濟

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）總統蔡英文今天表示，台灣疫情已逐漸穩定，政府會和大家一起拚內需、振興經濟，並將持續推動商業服務業數位轉型、生活服務業競爭力提升等政策，協助產業轉型升級，並提升服務業的價值感。

蔡總統今天下午出席「台北國際美容美甲美髮展暨韓國美容展」活動致詞時表示，台灣的美容美髮業很有發展潛力，尤其常在國際比賽中獲得佳績，非常難能可貴。

蔡總統說，台灣的服務業蓬勃發展，美容美髮業總是走在潮流尖端，可說是經濟發展的新動力，特別是創造美麗的產業，需要源源不絕的創意和不斷練習的技術，因此她很鼓勵年輕朋友走向技職教育，讓台灣技職產業能蓬勃發展。

蔡總統話鋒一轉表示，過去2年多來，疫情帶給各行各業許多困難與挑戰，感謝大家共體時艱、積極落實防疫指引，共創安全防疫環境，在疫情中，打理儀容仍是生活中重要的一環。

蔡總統強調，美容美髮產業創造美麗，也在挑戰中展現生機，美容美髮產業是美麗又堅強的產業，現在台灣疫情已逐漸穩定，政府會和大家一起拚內需、振興經濟。

蔡總統說，政府將持續推動商業服務業數位轉型、生活服務業競爭力提升等政策，協助產業轉型升級，強化業者以及從業人員的競爭力，提升服務業的價值感。

蔡總統也期待透過數位科技，能持續為產業創造出新的營運模式，並解決產業的需求，以因應瞬息萬變的市場，且期許台灣的美容美髮業不斷精進，更上一層樓。（編輯：林興盟）1110819