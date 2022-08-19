蔡總統：落實網路內容防護 保障兒少隱私

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兒福聯盟設置「擅長調頻的泡福同學Kid's Right互動體驗展」，20日起在台北松山文創園區展出，總統蔡英文（2排中）19日出席開展儀式。中央社記者吳欣紜攝 111年8月19日

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（中央社記者吳欣紜台北19日電）數位發展部將於月底正式上路，總統蔡英文今天出席兒盟互動體驗展開展儀式時指出，未來將進一步落實網路內容防護機制、保護兒少隱私，也將跨部會整合資源，讓孩子平安長大。

兒福聯盟設置「擅長調頻的泡福兒童 Kid’s Right互動體驗展」，明天起在松山文創園區展出，蔡總統今天出席開展儀式並致詞。

蔡總統指出，「每個小孩都是我們的寶貝，也都是擁有福利權益的個體」，過去幾年政府加速推動福利政策，包含提高育兒津貼補助、增加公共化幼兒園班級數等，也持續修正相關法令、強化社會安全網，避免孩子遭受不當暴力對待，

蔡總統也提到，在各部會努力下，兒童醫療照顧體系也越來越完整，兒少健康權利更加落實。

蔡總統說，現在是數位化時代，家長最擔心的網路安全問題，也是政府當前重要工作之一，這個月底數位發展部將正式上路，未來會進一步落實網路內容防護機制，保護兒少隱私，也會推廣家長網路使用安全概念。

蔡總統強調，照顧孩子、讓孩子平安健康長大是共同責任跟目標，政府會繼續努力、整合跨部會資源加速推動，也會與NGO夥伴一起為兒少權益打拚。

兒福聯盟「擅長調頻的泡福同學 Kid's Right互動體驗展」，將大眾不熟悉卻切身相關的兒童權利轉譯為「五大權利倡議星球」，透過多元互動式體驗模式，讓參展親子實境感受當代兒少面臨的網路安全、霸凌、心理健康、兒少發聲等議題，盼讓大人重新校準與孩子的溝通頻率、解讀他們的需求，一起攜手朝「與孩子共創更好的世界」目標邁進。（編輯：方沛清）1110819