個人輸入快篩試劑單次最多6個月用量 每案規費2000元

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食藥署12日表示，民眾可輸入專供自用快篩試劑，一次最多6個月用量，每人每案收取規費2000元。圖為快篩試劑。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）本土疫情升溫，快篩需求提高，但目前已無進口自用快篩100劑內免申請優惠。食藥署今天表示，民眾仍可輸入專供自用快篩試劑，一次最多6個月用量，每人每案收取規費2000元。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情又一波，中央流行疫情指揮中心預估9月中下旬本土Omicron BA.5變異株疫情達高峰，職場及個人防疫的快篩需求增加，政府供應每劑新台幣100元，最近想找較便宜快篩的民眾發現，進口自用快篩100劑內免申請優惠已經喊卡。

衛生福利部食品藥物管理署醫粧組簡任技正吳亭瑤今天告訴中央社記者，5月時疫情緊繃，考量國內快篩量能不敷需求，放寬個人可從境外輸入自用限1次且不超過100劑者免申請專案核准，以及企業專案輸入等彈性措施，自5月11日起開放至今年6月底為止。

吳亭瑤表示，依據特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法，民眾原本就可依個人醫療需求，專案申請輸入醫療器材，現在仍可從國外採購專供自用快篩試劑，一次可申請核准最多6個月使用量，沒有設定上限。

但吳亭瑤強調，民眾申請時必須合理說明為何需要這些數量，將根據每人使用狀況酌情核准；每人每案收取行政規費新台幣2000元。

隨著本土BA.5病例增多，吳亭瑤表示，後續是否開放其他方案或專案，都將配合整個指揮中心的防疫政策，並依據國內疫情滾動式調整。（編輯：陳清芳）1110912