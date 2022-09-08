更多編輯台推薦新聞：
力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例
國際

力抗氣候變遷 荷蘭城市將禁止公開刊登肉品廣告創全球首例

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看
娛樂

金鐘獎第57屆完整入圍名單一次看

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐
生活

曾虛白新聞獎報名件數創新高 入圍名單出爐

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨
政治

影片／傘兵秦良丰用盡全身力氣學步車復健 父高興又不捨

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包1/279
首頁 / 生活

校園防疫新制 9/12起確診者同班師生快篩陰且無症狀可上課

2022/9/8 10:35（9/8 10:59 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為高雄市新興區一所國小體育課活動情形。（中央社檔案照片）
圖為高雄市新興區一所國小體育課活動情形。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）教育部預計在中秋連假過後的9月12日起，實施校園防疫新制，確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀才可入校，同班師生則是快篩陰性、無症狀，就能上實體課程。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中小學8月30日開學，前幾週維持1人確診、全班停課3天舊制；自9月12日起實施新制，以確診者為核心，不再全班停課。

據新制規定，確診及快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。確診者同班師生，或曾摘下口罩共同活動15分鐘以上者如社團、跑班課程的同學，都由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性、無症狀可上課，有症狀就儘速就醫。

大專校院則是開學日起就適用新制，但較多學校選擇中秋連假後開學。如果住在學校宿舍，確診者同寢室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫，大專校院生居家隔離不入校（住宿生不離開隔離宿舍），自主防疫期間不入班上課。

教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，目前大學的照護宿舍有3500間、隔離宿舍8800間。依照指揮中心規範，確診者、居隔學生建議返家照護，教育部會提供防疫計程車資補助。照護、隔離宿舍則盡量留給無法返家者，例如境外生、無法在家居隔的學生。（編輯：張芷瑄）1110908

延伸閱讀
開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看李秉穎：國內目前主要為本土疫情 入境檢疫3+4可解除住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
李秉穎：國內目前主要為本土疫情 入境檢疫3+4可解除[影]