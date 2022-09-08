校園防疫新制 9/12起確診者同班師生快篩陰且無症狀可上課

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（中央社記者陳至中台北8日電）教育部預計在中秋連假過後的9月12日起，實施校園防疫新制，確診及快篩陽性個案實施7天居家照護，期滿無症狀才可入校，同班師生則是快篩陰性、無症狀，就能上實體課程。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中小學8月30日開學，前幾週維持1人確診、全班停課3天舊制；自9月12日起實施新制，以確診者為核心，不再全班停課。

據新制規定，確診及快篩陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。確診者同班師生，或曾摘下口罩共同活動15分鐘以上者如社團、跑班課程的同學，都由學校提供1劑快篩試劑，快篩陰性、無症狀可上課，有症狀就儘速就醫。

大專校院則是開學日起就適用新制，但較多學校選擇中秋連假後開學。如果住在學校宿舍，確診者同寢室友比照同住親友，實施居家隔離或自主防疫，大專校院生居家隔離不入校（住宿生不離開隔離宿舍），自主防疫期間不入班上課。

教育部長潘文忠日前接受媒體聯訪表示，目前大學的照護宿舍有3500間、隔離宿舍8800間。依照指揮中心規範，確診者、居隔學生建議返家照護，教育部會提供防疫計程車資補助。照護、隔離宿舍則盡量留給無法返家者，例如境外生、無法在家居隔的學生。（編輯：張芷瑄）1110908