9/12本土2萬5346例、增28死 驗出BA.5病逝第2例[影]

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國內12日新增2萬5346例COVID-19本土病例。圖為11日中秋連假最後一天，一對情侶在乘車前分別。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、余曉涵台北12日電）本土Omicron BA.5疫情升溫，指揮中心今天公布新增88例本土BA.5病例，並出現第2例BA.5死亡個案，為60多歲長期臥床女性，本身有慢性病史、未曾接種疫苗，確診3天後死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心公布新增2萬5346例本土個案，確診個案新增中重症44例（中症20例、重症24例），其中28人死亡；另外，境外移入新增237例。

今天新增28例本土病例死亡個案，年齡介於60歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有50歲以下或兒少特殊死亡個案，但死亡個案中有一半未曾接種疫苗，24名有慢性病史，呼籲符合資格者還是要儘快施打疫苗。

此外，今天國內新增88例本土Omicron BA.5亞型變異株病例，占上週所有已定序174例的50.6%，分別為北部45例、中部34例、南部8例、東部1例；若依年齡層區分，則為兒童或青少年共15例、成人73例。

羅一鈞說，BA.5已慢慢逐漸取代BA.2成為主流病毒株，但沒有像之前預期的快速取代，仍呈現互相消長情形，顯見防火牆有效。

羅一鈞說，今天新增第2例BA.5重症死亡個案，是9月9日已公布的病逝者，為60多歲女性，未曾接種疫苗，本身有糖尿病、中風等慢性病史，長期臥床，在8月30日快篩陽性，就醫檢查有肺炎，住院使用瑞德西韋、抗生素等藥物治療，9月1日因COVID-19併呼吸衰竭死亡。

截至目前，國內累計檢出Omicron亞型變異株境外移入確定病例，包括BA.4為86例、BA.5為744例、BA.2.75為11例、BA.2為981例；另累計324例BA.5、4例BA.4、2379例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75本土確定病例。

根據指揮中心統計，今年1月至9月11日，本土輕症、無症狀個案累計561萬1660例、占99.55%，中症累計1萬4148例、占0.25%，重症累計1萬1006例、占0.2%，其中死亡累計9458人。

據統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納嬰幼兒疫苗共接種530人，第1劑165人，第2劑365人；輝瑞第1劑526人次。截至目前為止，嬰幼兒第1劑接種涵蓋率為33.2%、第2劑4.7%。（編輯：張雅淨）1110912

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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