日本開放自由行重啟免簽短期入境 料近期宣布

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日本經濟新聞報導，日本政府以10月為目標開放國門，包括有條件開放外國旅客自由行、恢復短期免簽及解除每天入境人數上限。圖為東京淺草寺前人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本經濟新聞今天報導，日本政府以10月為目標開放國門，具體措施包括有條件開放外國旅客自由行、恢復短期免簽及解除每天入境人數上限，預料首相岸田文雄近期將宣布。

日本政府正檢討鬆綁目前邊境防疫對策，鬆綁程度可能接近COVID-19疫情擴大前的狀況，主要著眼外國觀光客在境內消費帶來的經濟效益。

報導指出，岸田文雄近期將宣布上述鬆綁措施。至於具體鬆綁期程，仍得視海內外疫情狀況才能決定。目前已知鬆綁後，仍保留諸如必須接種疫苗等一定條件。

日本政府基於日圓已貶破140日圓兌1美元，希望透過鬆綁外國觀光客入境帶動日本秋冬觀光需求。由於日本目前已過第7波疫情高峰，每天新增確診病例呈現趨緩，環境逐漸有利鬆綁。

日本政府從2021年11月下旬起緊縮國門，原則上暫停外籍人士新申請入境，之後在今年3月有條件放寬商務客及留學生入境，接著在6月開放僅限導遊陪同的外國觀光客入境，分階段鬆綁。

日本政府最近一次鬆綁邊境管控，是9月7日起放寬入境人士只要接種3劑疫苗，就不需檢附入境前72小時內的PCR陰性證明，並將每天入境人數上限從2萬人提高到5萬人，並開放不需導遊陪同的外國觀光團入境。

至於下一階段，就是伴隨每天入境人數上限取消後，開放外國觀光客免簽證入境及自由行解禁。

日本政府在疫情前給予美國等68個國家地區人士，享有單次停留90天內的免簽待遇，後因疫情影響改為所有外國人都必須申請簽證才能入境，成為外國人赴日的障礙。

岸田文雄9月14日在經濟財政諮詢會議談到恢復外國觀光客到日本旅行時說，利用目前日圓貶值優勢強化創造附加價值能力的作為很重要。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110915