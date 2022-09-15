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原油漲價日圓貶值 日本8月貿易赤字創新高

2022/9/15 12:15（9/15 12:27 更新）
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受原油價格上漲及日圓貶值影響，日本8月貿易赤字2兆8173億日圓創單月歷史新高。（中央社檔案照片）
受原油價格上漲及日圓貶值影響，日本8月貿易赤字2兆8173億日圓創單月歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社東京15日綜合外電報導）日本政府財務省今天公布8月貿易統計，受原油價格上漲及日圓貶值影響，出現創單月歷史新高的2兆8173億日圓（約新台幣6127億元）貿易赤字。

日本放送協會（NHK）報導，日本到今年8月已連續13個月出現貿易赤字，且8月赤字金額創下有可供比較數字的1979年以來單月新高。

目前認為主因是受原油等能源價格上漲影響，造成進口金額大幅增加，另日圓在外匯市場持續貶值，進一步推升進口金額。

日本8月貿易進口額為10兆8792億日圓，較去年同期成長49.9%創史上新高；同月出口額為8兆619億日圓，也較去年同期成長22.1%。

能源價格受俄烏戰爭影響持續高漲，加上穀物等進口價格也攀升，讓日本貿易赤字持續出現高於去年同期的狀況。

TBS電視台報導，日本在此之前最大貿易赤字出現在2014年1月的2兆7951億日圓，當時主因同為日圓貶值及能源進口金額成長。

其實日本今年8月出口額也創歷年8月新高，主要是因為銷往美國的汽車、銷往澳洲的輕油及銷往中國的半導體製造裝置都有成長。

日本在2011年311大地震後，曾經出現連續32個月的貿易赤字。

貿易赤字擴大將造成企業等出售日圓來籌措用以支付款項的外國貨幣，有可能進一步造成日圓續貶。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110915

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