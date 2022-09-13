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美國狂升息 專家：中國貨幣政策走自己的路

2022/9/13 17:46
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（中央社台北13日電）美國聯準會（Fed）狂升息，機構專家表示，中國貨幣政策自主性明顯提升，沒有跟著已開發國家採取激進刺激措施；短期仍有人民幣貶值、出口不確定性等壓力，必須施加有前瞻性的政策應對。

據中國新聞網13日報導，廣發證券全球首席經濟學家沈明高於專訪中作上述表示。

沈明高表示，中國貨幣政策在過去10年的自主性明顯提升，這體現在3個方面，包括堅持貨幣政策正常化紀律，沒有跟隨已開發國家採取激進刺激政策；貨幣政策市場化提高，減少數量干預，提升利率和匯率市場定價能力；加強宏觀審慎管理，避免重大系統性風險發生。

沈明高認為，中國貨幣政策自主性空間取決於「提升增長的自主性」和「提升經濟增長的效率」。中國經濟內循環能力越強，經濟發展獨立於已開發國家可能性就越大，參與外循環的主動性也越高；國與國間的競爭主要是增長效率競爭，效率是決定貨幣政策的錨。

他說，一個國家的本幣匯率，短期由實際利差決定，中期由貨幣政策差決定，長期由經濟基本面決定，其中核心是增長效率，包括製造業的競爭力。

沈明高指出，主要已開發國家與中國貨幣政策的不同調並不常見，今年以來出現這種情形，主要原因在於經濟基本面不同步。以美國和中國各為代表的EM（新興市場）滯、DM（已開發市場）脹，這是導致美國加息、中國減息的根本原因。

美國加息會產生短期影響，例如，壓縮中國貨幣政策調整空間、中美出現負利差加大人民幣貶值壓力；美國經濟加息帶來經濟衰退，使得全球總需求情形惡化，增加中國出口的不確定性。

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沈明高建議，應該重視外部環境的不確定性及其變化，及時採取有預見性的政策措施，增加政策透明度，以穩定市場和投資者預期。

他強調，可考慮適度減少或降低對房地產投資拉動經濟的依賴（去地產化）；把握信貸下行週期中直接融資的機遇；關注消費、提升消費占比；布局具有規模和創新優勢的長板產業；提高困境資產的處置能力，「這樣的環境恰是消費和製造業升級的難得機遇」。（編輯：李雅雯/張淑伶）1110913

沈明高
學者：靠房地產拉動中國GDP難以為繼
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