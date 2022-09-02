日銀維持貨幣寬鬆政策 日圓兌美元貶破140大關

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（中央社倫敦1日綜合外電報導）日本堅守長期以來的貨幣寬鬆政策，而美國聯邦準備理事會（Fed）則採取緊縮，日圓兌美元匯價今天創下24年來新低點。

法新社報導，今天歐洲午盤，日圓兌美元匯率一度貶破140大關，來到140.13日圓兌1美元，為1998年以來首見。

日圓兌美元匯價從3月的115左右持續走貶，促使分析師表示政府可能介入。

如此急劇的跌幅主因日本央行日本銀行（Bank of Japan）與聯準會等他國央行作法不同。為對抗俄烏戰爭助長的高通膨，聯準會與其他央行已陸續升息。

東方匯理銀行（Credit Agricole CIB）駐香港的高級外匯策略師佛瑞斯特（David Forrester）說，日圓兌美元貶破140是一個「重要技術水準」。

他告訴法新社，若研究日銀之前何時曾干預日圓匯價，通常就是在這個水準左右。

另外根據路透社，英鎊兌美元的匯率今天也貶至2020年3月疫情衝擊市場後的新低點，一度貶至1英鎊兌1.1499美元，因英國經濟前景堪憂，投資人紛紛買入美元避險。（譯者：楊昭彥）1110902