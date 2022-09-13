台灣人赴日本9/14起可上網申請電子簽證

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日本外務省宣布，9月14日上午11時起，居住台灣的台灣籍人士以商務、探親或團體旅遊為目的，將可線上申請電子簽證。圖為大阪環球影城遊客。（共同社）

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本外務省9月12日宣布，原本開放加拿大籍及美國籍人士線上申請電子簽證，將從9月14日中午（台灣時間上午11時）起擴大到「居住台灣的台灣籍人士」，國人未來赴日將更簡便。

日本目前要求所有外籍人士都必須申請簽證才能入境日本。

9月14日上午11時起，居住台灣的台灣籍人士以商務、探親或團體旅遊為目的，將可線上申請電子簽證，但前提是必須先由日本國內擔保責任者在「入國者健康確認系統」（ERFS）線上申請並取得「受付濟證」。

根據公益財團法人日本台灣交流協會解釋，「受付濟證」指的是由日方擔保責任者（企業、學校、團體等）於入國者健康確認系統（ERFS）進行線上申請，填入預定申請簽證人員的相關資訊、同意誓約書內容等手續後所取得的文件。

在取得「受付濟證」後，台灣民眾就可以透過JAPAN eVISA網站線上申請電子簽證。

日台交流協會官網資訊指出，目前要臨櫃申辦簽證很難預約，希望符合線上申辦電子簽證的人士能盡量利用。即使已取得臨櫃簽證申請預約的人士，也可以變更為線上申辦。

日台交流協會表示，如果申請內容沒有特別問題的話，從線上申請受理日隔天起算，只需5個工作天就能拿到電子簽證；但如果申請件數太多或是申請內容有問題的話，所需工作天數將會增加。

不過，要特別留意的是，線上申請的電子簽證是僅供短期停留90天內的單次簽證，不包括多次簽證。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1110913