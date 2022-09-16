莫德納次世代疫苗80.4萬劑將到貨 65歲以上等3族群優先施打

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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北16日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑將到貨，指揮中心指揮官王必勝說，預計今天晚間10時30分抵台，9月24日起配送各縣市政府，效期至2023年3月29日。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在疫情記者會中表示，首批莫德納次世代BA.1雙價疫苗將於今天晚間10時30分到貨。

王必勝強調，這是全新且有效的疫苗，對原始株、Omicron的變異株包括BA.2、BA.5都有很好保護效果；第2批預計18日到貨，同樣約80萬劑。

指揮中心指出，去年7月22日與美國Moderna公司簽署2年共3500萬劑COVID-19疫苗的供應合約，今年預定供應2000萬劑疫苗，包含本批疫苗目前共有1044萬劑到貨。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求須出國者。（編輯：陳政偉）1110916