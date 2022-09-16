莫德納次世代疫苗80.4萬劑抵台 預計24日起配送

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（中央社記者葉臻桃園機場16日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80.4萬劑，今天由華航貨機CI5245承運，約晚間10時56分運抵桃園國際機場，預計24日起配送各縣市政府，效期至2023年3月29日。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，首批莫德納次世代BA.1雙價疫苗將於今天晚間到貨，第2批預計18日到貨，同樣約80萬劑。

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本批疫苗由中華航空貨機CI5245運載，從亞特蘭大起飛，晚間約10時56分抵達桃機，飛機落地後停靠507貨機坪，由海關完成機邊驗放作業，再以拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。（編輯：陳正健）1110916