莫德納次世代疫苗首批16日到貨 指揮中心：先配送41萬劑

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（中央社記者吳欣紜、陳婕翎台北15日電）莫德納BA.1次世代雙價疫苗首批80萬劑明天到貨，疫情指揮中心今天說，先將41萬劑依比例配送至各縣市，之後再配送33萬劑，而採購的300萬劑預估月底前都會陸續抵台。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，為因應邊境政策逐漸開放後可能的風險，莫德納「原型株及BA.1」次世代雙價疫苗首批80萬劑將於明天抵台，指揮中心發言人莊人祥今天在記者會中說明首批次世代疫苗分配施打規劃。

根據指揮中心規劃，BA.1次世代雙價疫苗將分2階段提供作為追加劑接種使用，第一階段對象包含65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者。

第二階段為第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員或船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

莊人祥表示，以人數較多的65歲以上長者且符合施打間隔者來估算約有167萬名，因此首批到貨80萬劑疫苗會分批配送，將先分配約41萬劑到各縣市給符合民眾施打，第2次再配送33萬劑下去，未來會看施打以及疫苗到貨狀況加配，目前預估是採購的300萬劑都會在月底前來台。

莊人祥也提到，目前疫苗評估都是安全的，也跟原來疫苗副作用相當，安全性沒有太大問題，呼籲符合資格民眾都可以儘速接種。（編輯：陳政偉）1110915