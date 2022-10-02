次世代疫苗預約不明簡訊 指揮中心提醒勿輕信

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（中央社記者陳婕翎台北2日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，近期流傳「COV1D-I9次世代疫苗預約通知，請於收到簡訊後3個工作天內進行預約」不明簡訊，經查訊息並非官方發送，為不實訊息，請勿輕信。

莫德納雙價次世代疫苗自9月24日起開打，開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者接種。近期頻傳不明簡訊，指揮中心今天發布新聞稿澄清不會強制要求民眾需於3天內預約次世代疫苗。

自10月3日起開放第2階段，醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者接種。

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指揮中心澄清，次世代雙價疫苗接種時程及開放對象，請民眾依指揮中心記者會公布新聞稿及手板資訊為主，請勿再轉傳與散布。預約疫苗接種請參考疾管署官網疫苗接種院所專區，並至各縣市公布疫苗接種合約醫療院所預約。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。（編輯：管中維）1111002