網路4大陷阱解密 上半年網購詐騙最猖獗

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（中央社記者吳家豪台北29日電）資安業者趨勢科技彙整近期常見指標性詐騙類型，今天公布2022年4大網路陷阱，包括網購詐騙、投資詐騙、遊戲詐騙、影音平台詐騙，其中假網購詐騙網站數量高居今年上半年台灣所有網路詐騙類型的第1名。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦透過新聞稿表示，網路犯罪手法往往隨著民眾網路使用習慣與時下熱門話題而變化，演變速度超乎想像。不論是造成金錢損失、個資外洩、假訊息誤導等，影響層面已滲透全家大小各個成員的生活，塑造整體網路使用上不安全的氛圍。

根據趨勢科技統計，假網購詐騙網站每月偵測數量占所有網路詐騙總數的5成以上，單季偵測數量高達220萬次。詐騙集團看準宅經濟商機，持續利用具吸引力的產品圖片或價格吸引民眾進入假購物網站消費，甚至直接盜用人頭帳號進行假網拍，待冤大頭付款後就即刻消失無蹤。

趨勢科技提醒，民眾在網路上購物時，務必要留意目前仍然相當猖獗的一頁式網站詐騙，3大特徵包括「強調貨到付款」、「售價明顯低於市場行情」、「網址不具意義或查無公司地址電話」。民眾輸入銀行帳號時，也務必注意是否經由第三方支付管道進行安全交易。

第2種常見網路陷阱是投資詐騙，多數民眾今年上半年都曾被大量投資簡訊轟炸，詐騙集團在LINE聯繫或者群組中裝熟，透過介紹股票或是投資機會為由，吸引民眾進入假投資網站，一旦上鉤就會以平台異常等理由盜走錢財，甚至直接凍結帳號、失去聯繫。

根據趨勢科技統計，今年1至8月總計偵測超過162萬個投資詐騙網站，以及11萬個NFT（非同質化代幣）假網站。駭客不僅擴大經營傳統投資市場，也抓緊新興的NFT和加密貨幣投資交易機會騙取錢財。

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第3種常見網路陷阱是遊戲詐騙，犯罪集團在遊戲交流平台張貼「便宜購入大量虛擬寶物，用LINE聯繫」或「角色及裝備便宜賣」等訊息來吸引遊戲玩家上鉤，再提供假的虛擬寶物交易平台，要求玩家購買點數儲值，並以需先支付儲值金或支付限制等話術誘騙玩家繼續支付金錢，甚至透過輸入的資料竊取遊戲帳號，冒用玩家身分。

第4種常見網路陷阱是影音平台詐騙，趨勢科技今年第2季測得的影音平台釣魚網站數量大幅季增132%，常見手法有偽裝成串流平台官方通知，透過簡訊或電子郵件傳送「您的訂閱將結束，請更新付款方式」或是「付費方式有問題，已先暫時保留您的帳號」等訊息，引誘消費者進入釣魚網站，藉機盜取輸入的帳號及信用卡等重要個資。（編輯：趙蔚蘭）1110929