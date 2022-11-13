投資詐騙上半年逾6.7億 監院：政院應正視防惡化

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（中央社記者陳俊華台北13日電）監委蔡崇義調查發現，疫情期間電信詐騙案件不減反增，今年上半年「投資詐騙」案達1066件、財損金額逾6.7億元，行政院應落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，避免投資詐騙持續惡化。

監察院最新通過監委蔡崇義、賴鼎銘、葉大華所做調查報告指出，據警政署統計，110年1月至7月「投資詐騙」案高達2550件、近新台幣9億元財產損失，多數詐騙集團大打美女牌，透過Line、Telegram等群組宣稱「保證獲利」，簡訊和LINE也常收到「領飆股」、「券商推薦」等投資簡訊。

監委指出，金管會不但需為合法金融市場發展、監督及管理，對於非法的誘人「投資詐騙」這種擾亂市場秩序行為，也責無旁貸，需主動積極進行前置的行政查察作為，以及犯罪資料的蒐整後，再行移送偵辦，以發揮政府行政一體及共同打擊犯罪的最大效能。

監委說，「投資詐騙」不法態樣多元且方式多元，透過網路化、科技化，以綿密的分工及熟練的手法，更利用網路虛擬貨幣洗錢，規避資金追查，查扣犯罪所得更加困難。

監委表示，藉由加碼、放空等吸貨、倒貨操作，先行獲利了結，輸家（套牢者）則永遠是委託代操的被害者，這種異常的交易行為資料，不難由日常執行有價證券監視作業就得以發覺，稍微用心查證就會發現。

報告中，金管會表示，就投資詐騙或非法經營證券期貨業務影響民眾財產，亦影響合法業者經營權益，為維護金融市場穩定，金管會已多面向執行下列國際及跨部會協調合作、警示及教育宣導，以及市場監視等措施。

監委指出，金管會從106年到111年6月，都處於被動受理相關檢舉「投資詐騙」，且每年只有一、兩百件，其中「非法證券投資顧問」案件在111年1月到6月，更達136件，已超過110年全年度的105件，而誘使民眾投資的訊息，卻仍氾濫於日常生活中，實有待更積極的作為。

監委也說，疫情期間各類刑事犯罪案件數顯著降低，但集團性電信詐騙案件卻不減反增，108年到110年間「投資詐騙」案件成長達3倍多，111年上半年「投資詐騙」案件已達1066件，造成財損金額6億7382萬4000元，已逾110年全年件數及財損金額的5成。

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監委表示，顯見這類犯罪行為至今仍未緩和，因此行政院應正視這種情形，督促相關機關落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以避免「投資詐騙」犯罪行為持續惡化。

另外，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中，已要求通傳會監督電信業者配合執法機關，對疑涉詐騙行為的VPN業者停止續約，以防制詐騙行為，也應確實落實，以減少「投資詐騙」造成民眾重大財物損失。（編輯：楊蘭軒）1111113