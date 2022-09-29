提升防詐意識 金管會金融防詐騙宣導專區上線

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（中央社記者謝方娪台北29日電）詐騙集團藉由各式話術及以假亂真的技術手段，讓民眾稍不留神就誤入詐騙陷阱。金管會今天正式宣布推出「金融防詐騙宣導專區」網站，揭露金融詐騙態樣等資訊，盼加強民眾識別詐騙能力。

投資詐騙頻傳，金管會證期局今年前8月收到高達461件證券及期貨投資詐騙陳情案，已超過去年全年的439件。為提升民眾防詐意識，金管會整合所轄業務局及金融周邊單位重要防詐宣導內容，設置金融防詐騙宣導專區（網址：https://moneywise.fsc.gov.tw/home.jsp?id=24&parentpath=0&type=1）。

金管會綜合規劃處長胡則華今天在例行記者會表示，金融防詐騙宣導專區透過案例提醒民眾，不肖人士究竟是「怎麼騙」、民眾該「怎麼防」以及如果被騙了該「怎麼辦」，盼提升民眾識別金融詐騙能力，進而阻斷金融詐騙發生。

金管會建置的金融防詐騙宣導專區共分為「金融詐騙態樣」、「風險警示」、「宣導及資源」及「金管會做了什麼」4大項目，讓民眾可一站式取得金融防詐相關訊息。

在「金融詐騙態樣」中，金管會以主題式揭露目前常見金融詐騙案例、民眾如何防範及懷疑遭遇詐騙該如何處理；在「風險警示」則提供常見金融詐騙風險提醒、合法業者名單、非法業者型態或警示資訊、陳情或諮詢方式等資訊。

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在「宣導及資源」中，金管會提供金融防詐騙相關宣導短片及防詐專區網頁資訊，提醒民眾注意防範；至於「金管會做了什麼」，則揭露金管會推動防制金融詐騙的相關措施。

胡則華提醒民眾，防範金融詐騙切記「5不」妙計，不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，歡迎民眾多利用金管會金融防詐騙宣導專區，建立正確防詐觀念。（編輯：蘇志宗）1110929