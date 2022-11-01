6名網紅涉違法代操投資 金管會：最重罰5000萬

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金管會1日證實收到民眾檢舉網紅涉違法代操投資，金管會將依相關事證進行查核，若查證屬實，最重可罰5000萬。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北1日電）金管會今天證實收到民眾檢舉網紅涉及非法進行全委投資業務，金管會將依相關事證進行查核，若查證屬實，將可處5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元至5000萬元罰金。

繼金管會今年7月接獲民眾檢舉網紅「大萌妹子」無執照卻收費推薦民眾買台股後，近日金管會再接獲一波檢舉，有6名打造為高富帥人設的網紅涉及違法代操投資。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會指出，金管會收到民眾檢舉，有網紅非法進行全委投資業務，涉及違反投信投顧法第6條規定，「非依本法不得經營證券投資信託、證券投資顧問及全權委託投資業務」。

高晶萍說明，若未經主管機關許可，經營證券投資信託業務、證券投資顧問業務、全權委託投資業務或其他應經主管機關核准的業務，依投信投顧法第107條規定，可處5年以下有期徒刑，併科100萬元以上、5000萬元以下罰金。

高晶萍表示，金管會收到檢舉函，將依民眾提供的相關事證進行查核，並依相關行政程序辦理。

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根據金管會證期局統計，今年前3季證期局接獲民眾陳情投資詐騙案件達506件，已超過去年全年的439件，顯示投資詐騙層出不窮。

金管會設有受理民眾檢舉與陳情網頁，鼓勵民眾陳情非法投顧案件，若民眾檢舉所附事證明確，符合違反投信投顧法構成要件，金管會均會移請法務部調查局進一步查處偵辦。（編輯：潘羿菁）1111101