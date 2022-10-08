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佛奇：冬天恐有COVID-19新變異株 可能更易傳播

2022/10/8 19:34
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近日向美國民眾提出警告說，如果今年冬天出現一種新的、更危險的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株，大家不應該感到驚訝。

佛奇本週在南加州大學安納伯格醫療新聞中心（USC Annenberg Center for Health Journalism）一場活動中表示：「我們應該預期到，我們很可能看到另一種變異株出現，能躲避我們從染疫或接種疫苗所獲得的免疫反應。」

美國財經媒體CNBC報導，從統計數字來看，目前全美的COVID-19住院和病亡等疫情趨勢數據正在下降，例如截至10月5日，美國新增染疫死亡數的7天移動平均值為323人。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）的資料顯示，前述數據遠低於美國今年2月和3月每天有1000至2500人染疫喪命。

然而，佛奇敦促美國民眾不要鬆懈，因為冬天總是存在「疫情攀升的風險。「看起來我們正朝著正確方向前進，但我認為，突然說我們已經完全擺脫疫情會有點太過輕率。」

佛奇指出，2021年夏天，當時美國也出現類似的疫情下滑趨勢，但之後Omicron變異株出現，並導致去年冬天病例數呈現破紀錄式的激增。從那時起，數種Omicron亞型變異株迅速傳播並在美國成為主要病毒株。

佛奇更說，如果今年冬天出現另一種新的、更易傳播的變異株，「我們不應該感到驚訝」。

美國總統拜登（Joe Biden）曾於9月中旬接受媒體訪問表示，美國COVID-19疫情已經結束，但這番說法引起公衛專家與主流媒體的反彈。（譯者：陳彥鈞/核稿：戴雅真）1111008

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