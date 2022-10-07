歐洲疫情似捲土重來 疫苗疲勞恐降低打追加劑意願

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）隨著天氣轉冷，新一波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情似乎要在歐洲捲土重來。公衛專家警告，「疫苗疲勞」及讓人搞不清楚的疫苗種類，可能會降低民眾施打追加劑的意願。

路透社報導，Omicron亞型變異株BA.4/5成為今年夏天的主要流行病毒，目前依舊是民眾感染的最大宗，然而Omicron新的亞型變異株正在逐漸流行。

世界衛生組織（WHO）官員本週表示，科學家正在追蹤數以百計Omicron新型變異株。

世衛5日公布的最新數據顯示，儘管篩檢件數大幅下降，但歐洲聯盟國家上週的新增確診病例達到150萬例，較前一週增加8%。以全球來看，確診數持續呈現下滑趨勢。

住院人數方面，歐盟27國當中許多國家以及英國，在近幾週都呈現攀升。

根據獨立科學基金會Gimbe統計，在截至10月4日的這一週，義大利COVID-19住院人數較前一週遽增近32%，住進重症加護病房的病患人數則增加約21%。

在同一時期，英國的COVID-19住院人數則較前一週增加45%。

歐洲在9月已經推出適用於Omicron變異株的疫苗，有兩款疫苗分別針對BA.1和BA.4/5亞型變異株，和第一代疫苗一起供民眾接種。英國只對BA.1亞型變異株疫苗開綠燈。

歐洲和英國都只開放讓少數群眾施打最新款追加劑，包括年長者及免疫系統較弱群眾。然而，民眾再去接種疫苗，可能是他們第4劑或第5劑疫苗的意願愈來愈低。

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倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）歐洲公衛教授麥基（Martin McKee）表示，「對於那些比較不在意風險的民眾，聽到疫情已經結束的傳言，加上沒有大規模的公共宣傳，可能會降低他們的接種意願」。

倫敦國王學院（King's College London）藥物醫學客座教授沃德（Penny Ward）表示，另一項降低接種疫苗意願的因素是，許多人或許在近幾個月有過確診經歷。這或許會給他們一種錯覺，誤以為接種2劑後染疫就能夠免疫。（譯者：戴雅真/核稿：嚴思祺）1111007