台灣虎航慶解封10月增班 單程機票促銷不到百元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北22日電）行政院今天宣布邊境分階段解封，0+7預計10月13日上路。台灣虎航今天宣布，10月將增班超過220班，並推出指定航班單程未稅機票新台幣88元起。

台灣虎航發布新聞稿，10月主要增班航線為日本、韓國、泰國，將增加超過220個班次，更推出指定航班單程未稅88元起的歡慶解封價，邀旅客再次享受自在旅行的快意。

台灣虎航同時也慶祝成立8週年，推出全航線單程未稅888元起的慶生價，促銷時間為今天下午3時起至29日晚間11時59分，搭乘期間為10月1日至2023年3月25日，且需同時購買來回票。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣虎航為了邀請更多虎友來同樂，推出「虎友募集」活動，第1波為即日起至10月3日，追蹤台虎IG，留言想搭台灣虎航去哪個地方並標記朋友、轉發貼文，即有機會抽中台灣虎航不限航點來回機票、吉祥物伴手禮及台虎logo商品等好禮。

第2波為即日起至10月14日，使用台虎專屬音樂及IG Sticker，拍攝專屬旅遊IG Reels並分享，短片內容有機會獲得評審團青睞，第一名可獲得台灣虎航不限航點來回機票2張，「虎友募集」活動預計共將送出8張不限航點來回機票。（編輯：管中維）1110922