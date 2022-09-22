入境0+7刺激出國旅遊 業者：團費一定會漲

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（中央社記者余曉涵台北22日電）行政院宣布預估10月13日開放邊境，旅遊業者表示，初期出國旅遊機票住宿會有微幅漲價，團費一定高於疫情前，不至於出現報復性旅遊潮，預估旅客量在2024年才會回到疫情前水準。

行政院會今天宣布分階段解封，入境「0+7」免居家檢疫、開放免簽證國家入境，最快10月13日上路。交通部觀光局也說，禁止旅行業組團出國或帶團來台的「禁團令」，也將同步解除。

易飛網國際旅行社航空假期組經理朱俊榮今天向媒體表示，開放邊境後，預估業績成長可達3成，但由於現在油價上漲，機票跟飯店費用也微幅增加，跟疫情之前相比一定會有落差，要到疫情平穩一點後才會恢復正常模式，價格也才會較為平穩。

元本旅遊董事長游國珍指出，由於酒店住宿跟航空機票的價格都比過去要貴，加上因為台灣仍有入境每週名額的上限，因此機票價格就會不下來，預計到今年底前，團費都會比較不穩定。

游國珍認為，初期應該不會出現報復性旅遊潮，因為入境旅客總量管制還是有上限，預計要到2024年才會恢復到2019年的水準。

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雄獅旅遊表示，積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源，做好準備迎接解封的那一天。出境團體旅遊商品皆籌備完成，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期，自由行商品也已上架，包括德國慕尼黑首航機加酒7日、義大利米蘭機加酒10天等。

在旅遊保險方面，雄獅旅遊說，在日本的規定之下，日本自由行商品可藉由雄獅旅遊東京公司提供「受付濟證+1000萬日幣防疫保險」包套服務，旅客再自行處理電子簽證即可。（編輯：陳清芳）1110922