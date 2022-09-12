兒童疫苗第3劑間隔 指揮中心：仍維持5個月

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中央流行疫情指揮中心12日說，5到12歲兒童COVID-19疫苗的第2劑及第3劑間隔時間仍建議為5個月。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵、沈佩瑤台北12日電）中央流行疫情指揮中心今天說，5到12歲兒童COVID-19疫苗的第2劑及第3劑間隔時間仍建議為5個月，是否縮短為3個月，將再參考最新文獻跟各國經驗後提報專家會議討論。

近期國內本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有升溫趨勢，由於5到12歲的兒童施打第2劑疫苗已經滿3個月，外界關心是否會縮短間隔期間，讓5到12歲的兒童可以施打第3劑COVID-19疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中指出，目前仍建議5到12歲兒童施打第2劑跟第3劑疫苗的間隔時間是5個月，之前開會討論只有放寬12到17歲年齡層的疫苗間隔為3個月。

莊人祥指出，是否要將5到12歲兒童的疫苗間隔縮短為3個月，將視最新文獻跟各國經驗，交由專家學者討論後決定。

指揮官王必勝補充說明，5到12歲的第2劑是6月開打，要到11月才會要打第3劑，若要縮短要根據科學證據提到學者專家會議中討論，再根據會議決議修正。

至於成人第4劑方面施打年齡層是否要往下開放，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，不排除會將50歲以下年齡層納入追加第4劑疫苗的第3階段範圍，這會在學者專家會議中討論，但還是要看後續疫苗到貨數量以及更多風險效益資料後，再來評估。

王必勝也說，會持續搜集各方面資料，等到有足夠證據時，專家會議同意時就會考慮施打族群的安排。

另外，校園防疫新制今天上路，莊人祥表示，這部分需要學校跟家長一起配合，如果有出現確診者，同班級沒有不舒服的學生都可以正常上班上課，學校會提供快篩試劑，若有不足可以再跟學校申請，教育部都有發給學校足夠的快篩試劑。

莊人祥表示，若有同一班上同學或老師確診，確診當天為第0天，沒有症狀的同學及老師因為有潛伏期，所以在第2天進行快篩，有症狀者則是立刻快篩。

時序進入秋天，有臨床醫師觀察到近期流感、腸病毒等病例有上升趨勢。莊人祥說，的確有上升跡象，但還在很早期階段，目前呼吸道的病毒感染症大多為單純的疱疹病毒、腺病毒跟1例的A型H3N2流感病毒。

莊人祥指出，根據醫院直接上傳的系統，上週收到50件流感通報資料，其中46件是A型流感，其餘是B型流感，但流行的時候每週會收到1000件到2000件。（編輯：陳清芳）1110912