更多編輯台推薦新聞：
影片／保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊
生活

影片／保育類食蟹獴破殼吃掉寄居蟹 影片紀錄首登國際期刊

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌
生活

擊敗三星、豐田選手 台科大雷豐嶽奪國際技能競賽模型創作金牌

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心
國際

圖輯／回顧英國女王柔情身影 伊麗莎白二世笑容永留人心

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展5/300
首頁 / 生活

兒童疫苗第3劑間隔 指揮中心：仍維持5個月

2022/9/12 15:25（9/12 15:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央流行疫情指揮中心12日說，5到12歲兒童COVID-19疫苗的第2劑及第3劑間隔時間仍建議為5個月。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心12日說，5到12歲兒童COVID-19疫苗的第2劑及第3劑間隔時間仍建議為5個月。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵、沈佩瑤台北12日電）中央流行疫情指揮中心今天說，5到12歲兒童COVID-19疫苗的第2劑及第3劑間隔時間仍建議為5個月，是否縮短為3個月，將再參考最新文獻跟各國經驗後提報專家會議討論。

近期國內本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有升溫趨勢，由於5到12歲的兒童施打第2劑疫苗已經滿3個月，外界關心是否會縮短間隔期間，讓5到12歲的兒童可以施打第3劑COVID-19疫苗。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會中指出，目前仍建議5到12歲兒童施打第2劑跟第3劑疫苗的間隔時間是5個月，之前開會討論只有放寬12到17歲年齡層的疫苗間隔為3個月。

莊人祥指出，是否要將5到12歲兒童的疫苗間隔縮短為3個月，將視最新文獻跟各國經驗，交由專家學者討論後決定。

指揮官王必勝補充說明，5到12歲的第2劑是6月開打，要到11月才會要打第3劑，若要縮短要根據科學證據提到學者專家會議中討論，再根據會議決議修正。

至於成人第4劑方面施打年齡層是否要往下開放，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，不排除會將50歲以下年齡層納入追加第4劑疫苗的第3階段範圍，這會在學者專家會議中討論，但還是要看後續疫苗到貨數量以及更多風險效益資料後，再來評估。

王必勝也說，會持續搜集各方面資料，等到有足夠證據時，專家會議同意時就會考慮施打族群的安排。

另外，校園防疫新制今天上路，莊人祥表示，這部分需要學校跟家長一起配合，如果有出現確診者，同班級沒有不舒服的學生都可以正常上班上課，學校會提供快篩試劑，若有不足可以再跟學校申請，教育部都有發給學校足夠的快篩試劑。

莊人祥表示，若有同一班上同學或老師確診，確診當天為第0天，沒有症狀的同學及老師因為有潛伏期，所以在第2天進行快篩，有症狀者則是立刻快篩。

時序進入秋天，有臨床醫師觀察到近期流感、腸病毒等病例有上升趨勢。莊人祥說，的確有上升跡象，但還在很早期階段，目前呼吸道的病毒感染症大多為單純的疱疹病毒、腺病毒跟1例的A型H3N2流感病毒。

莊人祥指出，根據醫院直接上傳的系統，上週收到50件流感通報資料，其中46件是A型流感，其餘是B型流感，但流行的時候每週會收到1000件到2000件。（編輯：陳清芳）1110912

延伸閱讀
開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看托嬰防疫新制確診同班停3天 若篩檢陰性仍可收托BNT成人疫苗逾60萬劑抵台 優先供青少年打追加劑
王必勝
駁斥阻擋慈濟買BNT疫苗 王必勝：選舉惡意操作邊境、校園防疫新制上路 指揮中心下午說明
莊人祥
高雄本土登革熱疫情再增4例 研判為同一波社區群聚疫苗受害救濟最年輕個案 10多歲女打BNT出現心肌炎獲300萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
9/11本土3萬1854例 新增29死、中重症71人