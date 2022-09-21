莫德納次世代疫苗 嘉縣22日開放預約24日起接種

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣衛生局指出，明天開放COVID-19莫德納次世代雙價疫苗預約接種，第1階段接種開放對象包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，24日起開打。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，縣內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）感染人數未降低，依舊維持每日5、600人，莫德納次世代雙價疫苗已到位，22日起開放符合資格者預約接種。

嘉義縣衛生局長趙紋華告訴中央社記者，22日起開放預約接種，第1階段開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者，提供第3、4、5劑接種，且須與前1劑接種時間間隔至少3個月以上。

趙紋華表示，任何一種COVID-19疫苗都能提供保護力，民眾只要符合疫苗接種條件，皆應踴躍接種並主動配合防疫工作，建立全面防護。

符合接種莫德納次世代雙價疫苗資格民眾，22日起可至嘉義縣衛生局疫苗預約系統（ https://vaccine.mid.com.tw/ ）預約或到嘉義縣衛生局網站查詢，而65歲以上民眾於9月30日前接種任一劑仍可獲價值新台幣500元禮券。（編輯：戴光育）1110921