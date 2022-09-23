入境0+7拚10/13上路 蘇貞昌：沒重大變化就會解封

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（中央社記者王揚宇台北23日電）行政院宣布擬於10月13日推入境「0+7」措施。行政院長蘇貞昌今天受訪說，感謝民眾團結合作及醫護、防疫人員的辛苦，終於走到疫情要結束前的最後一哩路，沒重大變化就會解封。

立法院新會期今天開議，邀請蘇貞昌列席施政報告並備質詢。蘇貞昌會前接受媒體聯訪，被問到10月13日之後，口罩鬆綁政策、「0+7」配套是否已準備好。

蘇貞昌說，感謝民眾的團結合作，以及第一線醫護人員和防疫人員這2年多來的辛苦，大家終於走到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情要結束前的最後一哩路，雖然最近國外有疫情，但國內都在穩定控制及預測範圍內，這幾天確診數也連續下降。

蘇貞昌指出，政府已經宣布要第一階段的開放，同時觀察1星期，如果一切如原先預判，沒有重大變化的話，會經過2個禮拜的預告，同時就會解封，就能讓民眾全部恢復正常生活、開放國境，時間大概在10月13日。

不過，基於國際疫情還在變化，蘇貞昌表示，會有最基本的防疫措施，還是請民眾做好各項防疫規範所做的要求，大家配合、保護健康。

此外，對於台北市長柯文哲談及台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安論文案說，像惡霸流氓要強姦女生，這種說法是否失言；蘇貞昌說，他沒有注意到柯文哲講什麼。（編輯：楊蘭軒）1110923