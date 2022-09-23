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王必勝：口罩令不會一次解除 擬分階段開放

2022/9/23 15:11（9/23 15:22 更新）
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疫情指揮中心指揮官王必勝23日表示，口罩令會分階段開放。圖為台北市信義區人人戴口罩走在街頭。中央社記者張新偉攝 111年9月23日
疫情指揮中心指揮官王必勝23日表示，口罩令會分階段開放。圖為台北市信義區人人戴口罩走在街頭。中央社記者張新偉攝 111年9月23日
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（中央社記者沈佩瑤、汪淑芬台北23日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，口罩令不會一次就取消，會分階段穩健開放。

行政院昨天宣布，邊境解封預計10月13日上路，入境檢疫將採0+7。許多民眾關心口罩令是否也將解除。

王必勝今天在指揮中心記者會表示，口罩與邊境解封0+7無關聯，指揮中心會持續討論，蒐集各國對口罩限制，分析是否適合去做，事實上目前專家建議口罩應晚一點解封，如果要解封，也不會一次性就都不戴，會分階段穩健開放。

因南韓準備26日將開放室外不用戴口罩，指揮中心是否也可先討論室外不用戴口罩，受到關注。

王必勝說，各國對解除口罩令做法不同，強度也不同，台灣可參考誰，可再討論，韓國及新加坡都是用室內、室外的概念，值得參考。

指揮中心在7月19日曾宣布，考量國內疫情趨緩，為兼顧防疫、經濟及社會運作，維持國內防疫量能與有效控管風險，經綜合評估疫情情勢，適度放寬戴口罩，其中放寬「騎機車/腳踏車」及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩。（編輯：管中維）1110923

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