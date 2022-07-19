王必勝上任鬆綁口罩規定 騎車、戶外工作允免戴

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北19日電）疫情指揮中心指揮官王必勝昨天接任後強調，未來將以「穩健開放」為目標，今天送出防疫鬆綁第一箭，宣布即日起騎機車、騎腳踏車、戶外空曠處工作者不需要戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續下降，王必勝今天下午疫情記者會中宣布，經綜合評估疫情情勢，即日起適度放寬戴口罩等防疫措施，其中放寬騎機車、騎腳踏車及戶外從事工作者於空曠處工作得免戴口罩，以利兼顧防疫、經濟及社會運作。

王必勝提醒，雖然放寬戴口罩規定，增加騎機車、騎腳踏車為例外情形得免戴口罩，但外出時仍應全程佩戴口罩；至於外出有飲食需求時，得免戴口罩；唱歌時，維持須戴口罩。

即起口罩新制上路後，得免戴口罩場合包含室內外從事運動；室內外拍攝個人/團體照；自行開車、騎機車/腳踏車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動的正式拍攝或進行時。

還有戶外從事工作者於空曠處工作；於山林（含森林遊樂區）、海濱活動；於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕場合；在上述場合活動應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

於中央流行疫情指揮中心或主管機關指定場所或活動，例如藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽的參賽選手及裁判於比賽期間等，如符合指揮中心或主管機關相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

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賣場、超市、市場部分，依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。高鐵、台鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸，於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

至於餐飲場所，應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。（編輯：張雅淨）1110719