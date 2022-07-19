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陳正祺陳彥伯接任指揮中心副指揮官 分掌經濟觀光業務

2022/7/19 14:59（7/19 15:23 更新）
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經濟部政務次長陳正祺（左起）與交通部政務次長陳彥伯接任疫情指揮中心副指揮官，分掌觀光、經濟等業務。（中央社檔案照片）
經濟部政務次長陳正祺（左起）與交通部政務次長陳彥伯接任疫情指揮中心副指揮官，分掌觀光、經濟等業務。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北19日電）疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨天正式卸任，指揮中心指揮官王必勝今天宣布，由交通部政務次長陳彥伯、經濟部政務次長陳正祺接任副指揮官，分掌觀光、經濟等業務。

衛生福利部長陳時中昨天卸任部長一職，同時卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，交棒給衛福部次長王必勝，隨後內政部次長、副指揮官陳宗彥也在臉書發文，宣布完成階段性任務，已正式卸下副指揮官一職，心中只有感謝。

王必勝今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，副指揮官一職由交通部政務次長陳彥伯、經濟部政務次長陳正祺接任。

王必勝指出，與陳正祺合作許久且十分順暢，因此邀請擔任副指揮官，對物資、經濟振興等相關議題可給予很大幫助；陳彥伯也是在防疫過程中合作多次，加入後將對發展觀光、旅宿管理及人流、物流有所幫助。

王必勝同時再次感謝陳宗彥給予幫助，強調陳宗彥會持續留在指揮中心團隊中，無論是民政、警政或邊境管理都需要陳宗彥持續協助。

外界好奇副指揮官由經濟部和交通部2名次長接任，是否代表指揮中心轉型方向。王必勝說，指揮中心章程中，副指揮官編制是1到3人，因應疫情不同階段有不同任務，適當聘請副指揮官。

王必勝說，未來要持續朝觀光、振興經濟方向走，新聘2名副指揮官除在本來業務專精，行政管理也有經驗，指揮中心業務會由他們督導。 （編輯：張雅淨）1110719

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