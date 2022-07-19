陳建仁出任競總主委 陳時中：一起讓台北起飛

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民進黨台北市長參選人陳時中（前中，打領帶者）19日在台北霞海城隍廟舉辦記者會，宣布競選總部主委由前副總統陳建仁（揮手者）擔任。陳時中表示，有了陳建仁的領導、市議員及立委組成的團隊，將提出對台北最好的願景與政策。中央社記者王騰毅攝 111年7月19日

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天宣布，競選總部主委由前副總統陳建仁擔任，有了陳建仁的領導、市議員及立委組成的團隊，將提出對台北最好的願景與政策，一起讓台北起飛。

陳時中回到出生地附近的台北霞海城隍廟舉辦競選團隊成員公布記者會，這是陳時中參選後第一個宮廟行程，作為陸戰開打起手式，小小的廟埕被多名立委及約20名議員、議員參選人擠得水洩不通。

陳時中致詞表示，今天非常令人興奮，感謝陳建仁願意擔任競選總部主任委員，領導堅強的市議員團隊及最強立委組成的智庫，將提出對台北市最好的願景與政策，督促他做對事，讓台北市政越來越好，一起讓台北起飛。

陳時中指出，大家知道他是高雄人，但其實大稻埕對他並不陌生，因為他在延平北路出生、西門町長大，小時候媽媽會來迪化街逛街、買布做衣服，他就高興地跟來整路試吃，所以未來台北市除了不斷進步，還要加強文化記憶與在地光榮感。

陳時中致詞後，競選團隊發言人林楚茵及莊瑞雄帶領團隊成員高喊「凍蒜」口號，不過節奏沒有配合好，導致現場有些尷尬，陳時中見狀趕緊拿起麥克風打圓場說，大家今天起手式還不熟，雖然政策上磨合無礙，選舉運作上還要磨合，不過到選舉前就會融為一體。

陳建仁以台語致詞表示，很高興有機會能與陳時中並肩作戰，陳時中過去900多天擔任指揮官，每天都在打拚，儘管當指揮官是孤獨的，「但你不再孤獨，這次選舉我一定站出來和你做伙，做伙挺你」。

陳建仁說，陳時中讓台灣成為全世界防疫最好的國家，不僅美國、英國、日本研究支持，許多外國媒體也來詢問怎麼辦到的，這是因為台灣有一個很好的指揮官及很好的國民素質，2300萬人都是防疫無名英雄。

陳建仁指出，他與陳時中都在台北長大，因為對台北有感情、想讓台北越來越好而站出來，相信有陳時中這名世界級防疫英雄來擔任市長，不只會讓台北發展更好，成為全世界都驚豔且適合移居的都市，還會讓世界看到國際級的台北。（編輯：方沛清）1110719

民進黨台北市長參選人陳時中（右2）19日上午到台北霞海城隍廟參拜，眾人雙手合十虔誠祈福，並宣布競選總部主委由前副總統陳建仁（左2）擔任。中央社記者王騰毅攝 111年7月19日

民進黨台北市長參選人陳時中（前左）19日上午在台北霞海城隍廟舉辦競選團隊成員公布記者會，宣布競選總部主委由前副總統陳建仁（前中）擔任，陳時中與現場支持者碰拳致意。中央社記者王騰毅攝 111年7月19日