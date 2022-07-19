助選陳時中是否揮軍2024 陳建仁：人應活在當下

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北19日電）前副總統陳建仁出任民進黨台北市長參選人陳時中競選總部主委，引發外界聯想為揮軍2024大選的起手式。陳建仁今天說，人應活在當下，現在目標是協助陳時中當選、市議員全壘打。

陳時中今天舉行記者會，宣布競選總部主任委員由陳建仁擔任。兩人會後接受媒體聯訪時，陳時中說，陳建仁擔任主委是團隊非常強的強心針，將協助市長當選、市議員全壘打。

陳建仁表示，除了他之外，團隊還有很好的副主委、總幹事、政策組召集人等，並跟市議員結合，讓競選活動越來越成功。

陳建仁說，受到陳時中邀請，他一定要支持，雖然沒有選戰經驗，但將盡全力讓工作盡善盡美，走進各里聆聽所有市民的心聲，讓台北市有更好的發展。

媒體詢問，陳建仁此次當領頭羊輔選，未來有沒有可能以這個氣勢揮軍2024總統大選。陳建仁笑著表示，每個人都應該活在當下，當下就是讓陳時中當選、市議員全壘打，這就是他現在的目標。（編輯：方沛清）1110719