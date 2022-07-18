王必勝接防疫指揮官 盼穩健開放重返正常生活

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衛福部長陳時中（左）18日卸任部長一職，同時也卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，正式交棒給衛福部次長王必勝。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北18日電）衛福部次長王必勝今天接任疫情指揮中心指揮官，強調未來將以「穩健開放」為目標，持續監控疫情、滾動檢討防疫措施、強化疫苗策略，儘快讓民眾恢復正常生活。

衛福部長陳時中今天卸任部長一職，同時也卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，正式交棒給衛福部次長王必勝。

王必勝在疫情記者會中表示，過去2年多他跟隨陳時中腳步防疫，學到很多防疫與管理的技巧，以後也會持續向陳時中請益，現階段除了做好防疫工作，未來也將以「穩健開放」為目標，讓民眾恢復到完全正常的生活。

王必勝說，指揮中心有3大主要任務，首先是持續監控國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，第2是滾動式檢討邊境、檢疫隔離、口罩等防疫措施，第3是持續針對各年齡層施打疫苗以及次世代疫苗的問題，強調會認真且前瞻性處理各種問題。

除此之外，他表示，根據過去經驗，防疫物資超前部署相當重要，也要有更精進的措施，保護容易受疫情影響的長者和兒童，同時會持續運用資訊化技術改善流程，讓防疫措施更順暢，並加強和地方政府溝通。

王必勝也宣布，副指揮官陳宗彥因階段性任務完成，今天正式卸任，感謝陳宗彥在邊境管理與民政、警政上的貢獻，繼任副指揮官已和行政院報告，等到決定後會儘快公布。

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王必勝今天接任衛福部次長，一早參加活動時不慎將蔡總統說成賴總統，王必勝表示，這純粹口誤。媒體也詢問他第一次參加指揮中心，替自己打幾分，王必勝說，打幾分不是他自己打，是大家打，但強調分數不重要，持續做好指揮中心工作才重要。

衛福部長薛瑞元今天在交接典禮中2度提及「唯一的夫人」，是否影射王必勝去年的婚外情風波，引發討論。王必勝說，他今早沒有參加交接典禮，不清楚薛瑞元說了什麼，僅稱他在疫情期間和陳時中、薛瑞元等人共事時間長，在一起的時間比家人還多。（編輯：張雅淨）1110718