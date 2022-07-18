BA.5本土個案增2例 皆機場接送染疫

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）指揮中心今天公布國內新增2例Omicron亞型變異株BA.5本土個案，皆是機場接送染疫；本土Omicron亞型變異株累計7例，皆為BA.5，其中6例與接機有關，分屬於4個家庭。

國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，Omicron新亞型變種病毒再度升溫，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中公布，國內新增46例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及44例境外移入。

國內新增2例BA.5本土個案，都與接機有關，皆為50多歲男性。其中一人6月27日至機場接送2名自美國入境的家人，2名家人皆於機場採檢，這名本土個案在6月30日發病，出現發燒、咳嗽等症狀，快篩陽性確診，目前3人均已隔離期滿，本土個案職場匡列接觸者3人皆陰性。

另一名個案7月1日與妻子同行至機場接送從義大利入境的孩子，孩子在機場採檢確診，經基因定序為BA.5，衛生單位回頭採檢接機者，個案7月10日有喉嚨癢症狀、經採檢確診並檢出BA.5。

羅一鈞說明，這名個案妻子7月10日無症狀且採檢陰性，7月16日採檢陰轉陽、Ct值超過30，正嘗試定序，研判是被丈夫傳染，2名職場接觸者皆陰性，疫情尚未外擴。

上週定序124例本土個案，僅驗出3例BA.5株，比例低，對社區影響仍小。至於境外移入方面共新增44例Omicron新亞型變種病毒，分別為BA.4株6例、BA.5株38例，個案分別為25例男性、19例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日介於6月16日至7月11日，來源以美國、德國、法國居多。

據境外移入病例最新定序結果，BA.4株占總檢出量的11.8%、BA.5株占75%，境外移入個案近90%定序為新亞型變種病毒。羅一鈞說，BA.5趨勢呈現壓倒性勝利，預估將成為歐美、亞洲新一波流行株，此現象也呈現在近期台灣境外移入趨勢，再過不久就會取代BA.2。（編輯：張雅淨）1110718