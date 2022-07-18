回憶911天指揮官日常 陳時中卸任帶手帕怕落淚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日正式卸任，最後他深深一鞠躬。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北18日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天正式卸任，回憶911天指揮日常，他說，不敢講每個決策都是100分，但都朝這方向努力；在向團隊道別時，他分享特別帶手帕怕落淚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，指揮中心持續一級開設，隨著陳時中受徵召參選台北市長，辭去衛福部長及指揮官職務，新任指揮官由衛福部次長王必勝兼任，今天下午2時舉行交接儀式，這也是王必勝首度主持記者會。

陳時中今天現身交接儀式現場，防疫團隊列隊鼓掌迎接任職911天、幾乎全年無休的指揮官，他逐一點頭示意，陳時中在交接儀式時，將印有「指揮官」字樣的防疫背心交到王必勝手中，也不忘向王必勝加油打氣。

陳時中在致詞中提到，由王必勝接任指揮官，讓他很放心，他們這兩年一起討論每件事情，幾乎都快要變成一體，對彼此見解都了解，做出決策方向也很一致，王必勝穿上防疫背心後，勢必任重道遠，「他就是要開始品嚐我經歷911天的滋味」。

衛福部長陳時中（左）18日卸任部長一職，同時也卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，正式交棒給衛福部次長王必勝。（指揮中心提供）

在陳時中擔任指揮官的911天中，大大小小戰役歷歷在目，他曾經親自登上寶瓶星號，帶領船上旅客返國；在第一次武漢包機任務中，陳時中也親自到場迎接台灣民眾回家，各國陸續贈送「友誼疫苗」時，陳時中到機場迎接疫苗的身影，皆在民眾心中留下深刻印象。

陳時中不只圍堵疫情，也需要穩定民心，因為COVID-19疫情影響，國旅進入空前寒冬，陳時中親自走訪縣市提振觀光，甚至曾經因為有小男孩戴粉色口罩上學被議論，不敢再戴粉紅色口罩，陳時中親自帶上粉色口罩，替小朋友打氣，讓台灣吹起粉紅力量溫暖旋風。

陳時中說，過去2年半時間，指揮中心已經是成熟領導團隊，不敢說每個決策都是100分，但都是朝這個方向努力，感謝防疫團部對國家的貢獻，「我們一起走過來，對社會盡責」。

陳時中表示，大家都清楚，他要展開另一個任務，已和指揮中心融為一體，依舊會掛心COVID-19疫情最新走向，但他對防疫團隊處理事情有信心，最後以「再見了，謝謝」結尾，交接儀式結束後，他向在場防疫人員及記者道別時，他笑著分享特別帶手帕，怕不慎落淚，說完還擦了臉一下。（編輯：陳仁華）1110718