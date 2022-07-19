卸任衛福部長致詞提拜票 陳時中：要選不用矯情

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民進黨台北市長參選人陳時中（前中）19日展開競選行程，上午到迪化街霞海城隍廟參拜並公布競選團隊，宣布由前副總統陳建仁（前左）擔任競選總部主委，兩人同台造勢。中央社記者王騰毅攝 111年7月19日

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）民進黨台北市長參選人陳時中昨天卸任衛福部長，在交接典禮開頭及結尾各拜票一次，引發熱議。陳時中今天指出，拜託各位投他一票是扛責、真心誠意的表現，要選的人不用矯情。

陳時中今天上午舉辦競選團隊成員公布記者會，會後接受媒體聯訪。對於在衛福部長交接典禮上拜票，他表示，在擔當政務官時，對各種政務虛心以待並全力做好，不過一旦辭職、獲准辭且交接，就是步入到下個階段的工作。

陳時中指出，他對每一份工作都是全心全意，責任來就扛，拜託各位投他一票就是扛責且真心誠意的表現，要選的人不用矯情。

媒體詢問，對於中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天上任首日記者會3度被問感情問題的看法。對此，陳時中說，過去大家有一些回憶，已經處理過了，未來不要再有同樣的事情。

陳時中指出，王必勝現在是指揮官，重要的是就定位、開始處理政務，昨天王必勝已提出7項任務及目標，未來也會向前副總統陳建仁請益，把指揮中心業務辦好。

出席記者會、媒體聯訪時在一旁的陳建仁則不斷點頭，表示讚許。

陳時中表示，儘管他已離開指揮中心，但對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍會掛心，他對指揮中心的同仁有信心，也拜託市民放心。（編輯：戴光育）1110719