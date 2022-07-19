7/19本土2萬6779例 增37死、75例中重症【直播】

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤、張茗喧台北19日電）指揮中心公布，今天新增2萬6779例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症75例，其中37人死亡，創2個月新低；另境外移入增367例。1110719

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增27,146例COVID-19確定病例，分別為26,779例本土個案及367例境外移入；另確診個案中新增37例死亡。

指揮中心表示，今日新增之26,779例本土病例，12,476例男性，14,289例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,382例），臺中市（3,408例），高雄市（2,922例），臺北市（2,848例），桃園市（2,487例），臺南市（1,882例），彰化縣（1,336例），屏東縣（969例），雲林縣（788例），新竹縣（710例），宜蘭縣（705例），苗栗縣（670例），嘉義縣（565例），新竹市（543例），花蓮縣（541例），南投縣（509例），基隆市（397例），臺東縣（346例），嘉義市（333例），金門縣（265例），澎湖縣（149例），連江縣（24例）。

指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為23例男性、14例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月19日至7月16日，死亡日期介於7月7日至7月16日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增367例境外移入個案中，為202例男性，165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自美國（12例）、英國（7例）、越南（6例）、德國（4例）、澳大利亞（3例）、捷克及加拿大（各2例）、義大利、柬埔寨、香港、荷蘭、丹麥、日本、克羅埃西亞、馬來西亞、菲律賓及新加坡（各1例）移入，另321例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,312,546例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,997,615例排除），其中4,309,904例確診，分別為17,133例境外移入，4,292,717例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,261例COVID-19死亡病例，其中8,246例本土，個案居住縣市分布為新北市1,873例、臺北市982例、臺中市798例、高雄市751例、桃園市626例、臺南市615例、彰化縣469例、屏東縣340例、雲林縣240例、南投縣233例、基隆市198例、苗栗縣170例、宜蘭縣166例、嘉義縣170例、花蓮縣139例、嘉義市133例、新竹縣129例、臺東縣110例、新竹市78例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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